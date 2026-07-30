Χαραλαμπόπουλος: «Ο Ζήσης ήταν αυτός που έδειξε πόσο με ήθελε στον Άρη εξαρχής»

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Άρη και αναφέρθηκε στην απόφασή του να γίνει κάτοικος Θεσσαλονίκης.

Στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στον Άρη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Ο διεθνής φόργουορντ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις για την απόφασή του να γίνει παίκτης των «κιτρίνων», ενώ αποκάλυψε τι είπε με τον Βασίλη Σπανούλη και Νίκο Ζήση.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Βασίλη Χαραλαμπόπολου στο site της ΚΑΕ Άρης:

Ο διεθνής φόργουορντ δεν κρύβει την ανυπομονησία του για να ξεκινήσει την προσπάθεια με τον ΑΡΗ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος του Άρη και της νέας προσπάθειας που γίνεται στην ομάδα», τονίζει.

Το όνομά του είχε συνδεθεί με τον Άρη στο παρελθόν. Θεωρεί ο ίδιος ότι ήταν αυτό το κατάλληλο timing για να γίνεις για πρώτη φορά κάτοικος «Nick Galis Hall»;

«Ναι, έχει συνδεθεί, αλλά ποτέ δεν έτυχε να γίνει. Τώρα όμως θεωρώ πως είναι η κατάλληλη στιγμή να έρθω και να βοηθήσω όσο μπορώ».

Ο Χαραλαμπόπουλος έρχεται στον Άρη στην ανατολή μιας νέας εποχής, με τη νέα ιδιοκτησία και τον Βασίλη Σπανούλη στο τιμόνι. Ποιες είναι οι προσδοκίες του;

«Για τη φετινή σεζόν η μόνη προσδοκία που έχω είναι να είμαστε μια πολύ δεμένη ομάδα που θα παλεύει ο ένας για τον άλλον. Μόνο έτσι θα χαρεί ο κόσμος, αλλά και εμείς οι ίδιοι, το μπάσκετ που θα παίξουμε».

Τι του είπαν ο κόουτς Σπανούλης και ο GM Ζήσης αναφορικά με το τι περιμένουν από τον ίδιο, αλλά και για το όραμα της ομάδας;

«Η αλήθεια είναι ότι δε χρειάστηκε να πω πολλά με τον κόουτς γιατί ξέρει τι παίκτης αλλά και τι άνθρωπος είμαι και εγώ αντίστοιχα ξέρω τι ζητάει απ’ όλους του παίκτες του. Και ο Νίκος ήταν αυτός που έδειξε πόσο με ήθελε στην ομάδα εξαρχής και αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμένα».

Ο κόσμος του Άρη υποδέχτηκε με ενθουσιασμό την έλευσή του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Ποιο μήνυμα θέλει να στείλει ο ίδιος;

«Αυτό που θέλω να τους πω είναι ότι θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να βλέπουν τον ΑΡΗ να κερδίζει».