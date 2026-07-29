Η ΚΑΕ Περιστερίου ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με μεγάλο χορηγό.

Την ανανέωση της συνεργασίας της με μεγάλο χορηγό ανακοίνωση η ΚΑΕ Περιστερίου.

Η ομάδα των Δυτικών Προαστίων θα συνεχίσει να έχει στο πλευρό της και τη νέα σεζόν τον «ΗΡΩΝ»

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Περιστερίου:

«Περιστέρι και ΗΡΩΝ συνεχίζουν μαζί με ενέργεια και φιλοδοξία και για την σεζόν 2026-2027!

To Περιστέρι ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη συνέχιση της χορηγικής συνεργασίας της με την εταιρεία ενέργειας ΗΡΩΝ και για τη σεζόν 2026-2027.

Ο ΗΡΩΝ παραμένει «Μεγάλος Χορηγός» της ομάδας μας, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη στήριξή του στο όραμα και τις φιλοδοξίες του Συλλόγου. Η ανανέωση της συνεργασίας μας αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην κοινή μας πορεία και μας δίνει την απαραίτητη ώθηση για να διεκδικήσουμε τους στόχους της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

Παράλληλα, συνεχίζεται για ακόμη μία σεζόν η λειτουργία της Κερκίδας ΗΡΩΝ, μιας πρωτοβουλίας κοινωνικής ευθύνης που έχει πλέον καθιερωθεί στο γήπεδό μας, φιλοξενώντας σε κάθε εντός έδρας αγώνα παιδιά με αναπηρίες και αναπτυξιακές δυσκολίες. Μέσα από αυτή τη δράση, η ΚΑΕ Περιστέρι και ο ΗΡΩΝ αποδεικνύουν ότι ο αθλητισμός μπορεί να αποτελεί χώρο συμπερίληψης, ισότητας και προσφοράς.

Η κοινή μας πορεία βασίζεται σε κοινές αξίες, όπως η συνέπεια, η αξιοπιστία, η εξέλιξη και η κοινωνική υπευθυνότητα, δημιουργώντας μια συνεργασία που ξεπερνά τα όρια της χορηγίας και αποκτά ουσιαστικό αντίκτυπο μέσα και έξω από το παρκέ.

Ποιος είναι ο ΗΡΩΝ

Ο ΗΡΩΝ, μέλος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, δραστηριοποιείται από το 2000 στην ελληνική αγορά ενέργειας και αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στην προμήθεια φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Με την πολύτιμη στήριξη του ΗΡΩΝΑ, συνεχίζουμε δυναμικά τη νέα σεζόν, με στόχο ακόμη περισσότερες αγωνιστικές επιτυχίες, δυνατές συγκινήσεις και ουσιαστικές κοινωνικές δράσεις.

Καλή αγωνιστική χρονιά σε όλους, γεμάτη ενέργεια, πάθος και επιτυχίες!»

