Ιστορική μέρα για τη Μύκονο, καθώς σήμερα (16/07) θα μάθει του αντιπάλους της στους ομίλους του FIBA Europe Cup.

Μια ακόμη ιστορική στιγμή έφτασε για τη Μύκονο , καθώς σήμερα, 16/07 στις 13:00, στο Μόναχο, πραγματοποιείται η κλήρωση των ομίλων του FIBA Europe Cup 2026-27, όπου θα γίνουν γνωστοί οι πρώτοι ευρωπαϊκοί αντίπαλοι της ομάδας στην παρθενική της παρουσία στη διοργάνωση.

Την ΚΑΕ Μύκονος BC θα εκπροσωπήσει στην κλήρωση ο Team Manager της ομάδας, Σωτήρης Μανωλόπουλος, ο οποίος ανέφερε σχετικά στο mykonosbc.gr: «Η συμμετοχή στο FIBA Europe Cup αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο για τον σύλλογό μας και την επιβράβευση της προσπάθειας όλων όσοι εργάστηκαν με συνέπεια, πίστη και αφοσίωση, ώστε η Μύκονος να φτάσει σε αυτό το επίπεδο.

Η παρουσία μας στην κλήρωση σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου και συναρπαστικού κεφαλαίου. Αντιμετωπίζουμε αυτή την πρόκληση με σεβασμό απέναντι στη διοργάνωση και τους αντιπάλους μας, αλλά και με τη φιλοδοξία να εκπροσωπήσουμε επάξια τη Μύκονο και το ελληνικό μπάσκετ στην Ευρώπη. Ανυπομονούμε να γνωρίσουμε τους αντιπάλους μας και να ζήσουμε αυτή τη μοναδική εμπειρία, η οποία αποτελεί δικαίωση για τον οργανισμό και τους φιλάθλους που βρίσκονται σταθερά στο πλευρό μας».

Όσον αφορά τη διαδικασία της κλήρωσης, στο ίδιο γκρουπ δυναμικότητας με τη Μύκονο βρίσκονται η FIATC Girona (Ισπανία), η VET-CONCEPT Gladiators Trier (Γερμανία), ο Ηρακλής, η Esenler Erokspor (Τουρκία), η Yukatel Denizli Basket (Τουρκία), η Elan Chalon (Γαλλία) και η Nancy Basket (Γαλλία). Αυτό σημαίνει ότι η Μύκονος δεν μπορεί να κληρωθεί στον ίδιο όμιλο με καμία από αυτές τις επτά ομάδες.

Οι 48 ομάδες που θα συμμετάσχουν στο FIBA Europe Cup 2026-27 έχουν χωριστεί σε έξι γκρουπ δυναμικότητας, από τα οποία θα προκύψουν οι οκτώ όμιλοι των έξι ομάδων της κανονικής περιόδου της διοργάνωσης.

Η διοργανώτρια αρχή έχει συμπεριλάβει στα γκρουπ δυναμικότητας και τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στα προκριματικά του Basketball Champions League, ενώ στα τέλη Σεπτεμβρίου θα προστεθούν και οι τρεις ομάδες που θα εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους από την προκριματική φάση του FIBA Europe Cup.

Τα γκρουπ δυναμικότητας

1ο γκρουπ δυναμικότητας

CSM CSU Raiffeisen Oradea (Ρουμανία)*

Sporting CP (Πορτογαλία)

Bigbank/Kalev (Εσθονία)

Petrolina AEK Larnaca (Κύπρος)*

Keravnos BC (Κύπρος)

Trepca (Κόσοβο)

Patrioti Levice (Σλοβακία)*

Bakken Bears Aarhus (Δανία)*

2ο γκρουπ δυναμικότητας

Glint Manisa Basket (Τουρκία)*

BC Oostende (Βέλγιο)

Προμηθέας Πάτρας (Ελλάδα)*

Fribourg Olympic Basket (Ελβετία)*

SL Benfica (Πορτογαλία)*

BC Rilski Sportist (Βουλγαρία)*

RASTA Vechta (Γερμανία)*

Fitness First Wurzburg Baskets (Γερμανία)*

3ο γκρουπ δυναμικότητας

VEF Riga (Λετονία)*

Tartu Ulikool Maks & Moorits (Εσθονία)

NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz (Ουγγαρία)

BC Bashkimi (Κόσοβο)

Landau Lions (Αζερμπαϊτζάν)*

King Szczecin (Πολωνία)

BK Opava (Τσεχία)*

Κολοσσός Ρόδου (Ελλάδα)*

4ο γκρουπ δυναμικότητας

FIATC Girona (Ισπανία)

VET-CONCEPT Gladiators Trier (Γερμανία)

Iraklis BC (Ελλάδα)

Mykonos BC (Ελλάδα)

Esenler Erokspor (Τουρκία)

Yukatel Denizli Basket (Τουρκία)*

Elan Chalon (Γαλλία)

SLUC Nancy Basket (Γαλλία)

5ο γκρουπ δυναμικότητας

Dziki Warszawa (Πολωνία)*

Zastal Zielona Gora (Πολωνία)

Valmiera Glass VIA (Λετονία)

SCM Universitatea Craiova (Ρουμανία)

BC Split (Κροατία)

Nitra Blue Wings (Σλοβακία)

Lions de Geneve (Ελβετία)*

Lokomotiv Plovdiv (Βουλγαρία)

6ο γκρουπ δυναμικότητας

BC Batumi 2010 (Γεωργία)*

Gence BC (Αζερμπαϊτζάν)

Manchester Basketball (Μεγάλη Βρετανία)*

MZT Skopje Aerodrom (Βόρεια Μακεδονία)

BC Vienna (Αυστρία)*

Winner FEC Qualifiers pairing 1

Winner FEC Qualifiers pairing 2

Winner FEC Qualifiers pairing 3

Οι ομάδες που φέρουν αστερίσκο συμμετέχουν στα προκριματικά του Basketball Champions League.

Προκριματική φάση FIBA Europe Cup 2026-27

Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στην προκριματική φάση του FIBA Europe Cup έχουν χωριστεί σε δύο κατηγορίες:

Ισχυρές ομάδες (Seeded clubs)

BC Parnu (Εσθονία)

KB Peja (Κόσοβο)

BC Prievidza (Σλοβακία)

Μη ισχυρές ομάδες (Non-seeded clubs)

Neftchi SC (Αζερμπαϊτζάν)

KK Samobor (Κροατία)

Dinamo Bucharest (Ρουμανία)

Οι αγώνες της προκριματικής φάσης θα διεξαχθούν σε δύο σκέλη, στις 23 και 30 Σεπτεμβρίου.

Επιπλέον θέσεις στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης ενδέχεται να προκύψουν σε περίπτωση που κάποια από τις ομάδες που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο FIBA Europe Cup εξασφαλίσει την πρόκρισή της στο Basketball Champions League.

Οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν από τις καλύτερες σε κατάταξη ηττημένες ομάδες της προκριματικής φάσης του FIBA Europe Cup, σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς της διοργάνωσης.

Η κλήρωση τόσο της προκριματικής φάσης όσο και της κανονικής περιόδου του FIBA Europe Cup 2026-27 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου στο Μόναχο της Γερμανίας.