Η ΕΟΚ είναι πολέμια στην αύξηση των ξένων παικτών στη Stoiximan GBL και μάλιστα αντιπροτείνει την παρουσία δύο Ελλήνων στην πεντάδα!

Συνεχίζεται η συζήτηση για την αύξηση των ξένων παικτών στη Stoiximan GBL! Η EOK παραμένει αρνητική στο εν λόγω ενδεχόμενο, αλλά πρόκειται να υπάρξει εκ νέου συμβούλιο στις 10 Σεπτεμβρίου μεταξύ των ομάδων με την προοπτική να αυξηθούν οι ξένοι παίκτες.

Οι περισσότερες ομάδες ήταν αρνητικές για την ώρα, ωστόσο υπάρχει από κοινού η πρόθεση να ισχύσει από την επόμενη χρονιά (2027-28) με απαραίτητη προϋπόθεση τη σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Αναλυτικά η θέση της ΕΟΚ:

«Την πλήρη αντίθεσή της στο ενδεχόμενο επτά ξένων παικτών από τις ομάδες της GBL εξέφρασε η ΕΟΚ δια του γενικού διευθυντή της Ντίνου Σβερκούνου στη σημερινή συνεδρίαση τις ΕΣΑΚΕ. Η δική της πρόταση μάλιστα, ήταν η υποχρεωτική παρουσία δύο Ελλήνων παικτών στην πεντάδα! Όπως επισήμανε ο Ντίνος Σβερκούνος στη δική του τοποθέτηση, <<η Εθνική U20 τα τελευταία 4 χρόνια έχει 2 τρίτες θέσεις και δύο πέμπτες. Υπάρχει μια "δεξαμενή" 50-60 παικτών που περιμένουν την ευκαιρία να παίξουν και να εξελιχθούν στο επαγγελματικό επίπεδο. Η ΕΟΚ ήδη κάνει τις απαραίτητες κινήσεις προς αυτή τη κατεύθυνση στην Elite League. Το ίδιο πρέπει να κάνει η GBL. Να τους δώσει την ευκαιρία για το καλό της Εθνικής ομάδας. Γιαυτό το λόγο και όχι μόνο για αυτόν φυσικά είμαστε αντίθετοι στην αύξηση του αριθμού των ξένων παικτών. Το αντίθετο μια πολύ καλή πρόταση θα ήταν η υποχρεωτική συμμετοχή στη πεντάδα δύο Ελλήνων παικτών. Αυτό θα δείξει ότι οι επαγγελματικές ομάδες ενδιαφέρονται για τον Έλληνα παίκτη και την Εθνική ομάδα>>. Καταλήγοντας στην τοποθέτησή του, επισήμανε ότι , <<σε κάθε περίπτωση μόνο η συζήτηση της αλλαγής του αριθμού του ξένων χωρίς αυτό να εντάσσεται σε ένα συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό από πλευράς ΕΣΑΚΕ δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να γίνει αποδεκτή».