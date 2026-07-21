Το Περιστέρι ανακοίνωσε τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027.

Το Περιστέρι ετοιμάζεται για μία ακόμη αγωνιστική περίοδο, όπου εκτός από τις εγχώριες διοργανώσεις, θα έχει υποχρεώσεις και στην Ευρώπη.

Η ΚΑΕ Περιστέρι, ανακοίνωσε τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν, όπου οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλα τα ματς της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Περιστέρι

Με τιμές από 180€, μία θέση για όλους τους αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη – ισχυρά προνόμια για οικογένειες, Ακαδημίες και ΑμεΑ, και το πρόγραμμα Peristeri+ σε νέα ψηφιακή εποχή.

Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει την έναρξη διάθεσης των Εισιτηρίων Διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, καλώντας τους φιλάθλους της να εξασφαλίσουν από τώρα τη θέση τους στο Κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» για μια σεζόν που προμηνύεται η πιο ανταγωνιστική των τελευταίων ετών, με όλες τις ομάδες της Stoiximan GBL να ενισχύονται σημαντικά και την ομάδα να έχει μπροστά της και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Η ομάδα έρχεται από μια εξαιρετική χρονιά που ξεπέρασε κάθε προσδοκία: στην Ευρώπη, το Περιστέρι έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του FIBA Europe Cup, ενώ στην Stoiximan GBL τερμάτισε στην 6η θέση, επιβεβαιώνοντας ότι διαθέτει τις βάσεις για ακόμη υψηλότερους στόχους. Μια πορεία που χτίστηκε βραδιά τη βραδιά στο «Ανδρέας Παπανδρέου», με όσους βρέθηκαν στις εξέδρες να γίνονται μέρος της – και που η ομάδα φιλοδοξεί να συνεχίσει τη νέα σεζόν, αυτή τη φορά με ακόμη περισσότερο κόσμο στο πλευρό της.

Το Εισιτήριο Διαρκείας καλύπτει το σύνολο των εντός έδρας υποχρεώσεων της ομάδας: όλους τους αγώνες της Stoiximan GBL, τα νοκ άουτ του Κυπέλλου Ελλάδας, τους αγώνες των playoffs, καθώς και όλες τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της ομάδας στο Basketball Champions League, στο οποίο το Περιστέρι συμμετέχει τη φετινή σεζόν.

Κατηγορίες και τιμές

Τα Εισιτήρια Διαρκείας διατίθενται σε έξι κατηγορίες – Standard, Standard+, Silver, Gold, VIP και Courtseats – με τιμές που ξεκινούν από 180€ για τους ενήλικες. Παρέχεται δυνατότητα εξόφλησης σε έως 4 άτοκες δόσεις.

Προνόμια για όλη την οικογένεια του Περιστερίου

Πιστός στη φιλοσοφία που τον συνοδεύει από την ίδρυσή του το 1971, ο Σύλλογος διαμόρφωσε μια τιμολογιακή πολιτική με έμφαση στην οικογένεια και τη νέα γενιά:

Παιδιά κάτω των 13 ετών: έκπτωση 50% σε όλες τις κατηγορίες

Πολυμελείς οικογένειες: το δεύτερο, και κάθε επόμενο, παιδί αποκτούν εισιτήριο διαρκείας δωρεάν

Αθλητές των Ακαδημιών: δωρεάν είσοδος σε όλους τους αγώνες

Γονείς αθλητών των Ακαδημιών: εισιτήριο διαρκείας με 100€

ΑμεΑ: έκπτωση 50%

Peristeri+ : Το εισιτήριο που ανταποδίδει και εκτός γηπέδου

Το Εισιτήριο Διαρκείας συνοδεύεται και φέτος από το πρόγραμμα προνομίων Peristeri+, μέσω του οποίου οι κάτοχοι απολαμβάνουν εκπτώσεις και αποκλειστικές προσφορές σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του Περιστερίου και της ευρύτερης περιοχής. Τη νέα σεζόν, το Peristeri+ περνά σε νέα, ψηφιακή εποχή: οι προσφορές θα είναι διαθέσιμες μέσα από το επερχόμενο επίσημο Peristeri BC App, απευθείας στο κινητό κάθε φιλάθλου.

Τρόποι αγοράς

Τα Εισιτήρια Διαρκείας διατίθενται:

Online, μέσω της πλατφόρμας https://peristeribc.gr/season-tickets

Τηλεφωνικά, στο 2105760076

Στα γραφεία της ΚΑΕ, στο Κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» (Τζον Κένεντι & Γιαννιτσών 81Α, Περιστέρι), Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-17:00

Με 55 χρόνια ιστορίας, το Περιστέρι καλεί τον κόσμο του να γράψει μαζί την επόμενη σελίδα – από την εξέδρα.