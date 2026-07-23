Άρης: Ημέρα Τολιόπουλου στη Θεσσαλονίκη
Σε... ρυθμούς Βασίλη Τολιόπουλου κινούνται στη συμπρωτεύουσα! Ο 30χρονος γκαρντ θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Πέμπτης 23 Ιουλίου, ώστε να περάσει τις τυπικές ιατρικές εξετάσεις και την Παρασκευή (24/07) να ανακοινωθεί η μεταγραφή του στον Άρη.
Ο Έλληνας διεθνής θα ξανασμίξει με τον Βασίλη Σπανούλη στον «Θεό του Πολέμου» σε μια ελπιδοφόρα νέα... σελίδα για τους Κιτρινόμαυρους, με σκοπό την επιστροφή στις επιτυχίες σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Η συμφωνία μεταξύ Άρη-Παναθηναϊκού και Βασίλη Τολιόπουλου έχει κλειδώσει εξάλλου από την περασμένη εβδομάδα, καθώς ο Άρης θα καταβάλλει το ποσό της τάξεως του ενός εκατ. ευρώ ενώ ο διεθνής γκαρντ θα πρέπει να θεωρείται παίκτης της ομάδας με συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.
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