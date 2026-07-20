Όσμαν: Η ανακοίνωση των 26 λέξεων, η παρουσία Μυστακίδη και ο ρόλος του Πρέλεβιτς
Με μόλις 26 λέξεις η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Τσέντι Όσμαν! Οι άνθρωποι του «δικεφάλου» σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού επισημοποίησαν το μεγάλο deal χωρίς να χρειαστούν πολλά λόγια.
Είναι η πρώτη φορά στις φετινές ανακοινώσεις του «δικεφάλου» που δεν αναγράφουν το βιογραφικό του παίκτη. Η μια ανάγνωση αφορά το γεγονός πως πρόκειται για παίκτη μεγάλης κλάσης με σπουδαία καριέρα, για την οποία δεν χρειάζονται περισσότερες από 26 λέξεις!
Ωστόσο, υπάρχει και μια άλλη εξήγηση που αφορά το έτος ίδρυσης του συλλόγου (1926) και τη σεζόν που πραγματοποιήθηκε η συμφωνία (2026), όπου οι δυο τελευταίοι αριθμοί συνθέτουν το 26!
Ανεξάρτητα ωστόσο από τους συμβολισμούς της ανακοίνωσης στην επίσημη παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν θα βρίσκεται το απόγευμα της Δευτέρας (20/7) και ο «ισχυρός άνδρας» του ΠΑΟΚ Αριστοτέλης Μυστακίδης.
Ακόμη, στη διαδικασία της παρουσίασης του Τούρκου φόργουορντ στην PAOK Sports Arena θα συμμετέχει και ο Μπάνε Πρέλεβιτς, σε μία κίνηση με ξεχωριστό συμβολισμό.
Cedi Osman has a message for you PAOK fans
PAOK Sports Arena | 18:30#PAOK pic.twitter.com/4wiCWX36TZ— PAOK BC (@PAOKbasketball) July 20, 2026
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