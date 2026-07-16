Ο Τσέντι Όσμαν αναμένεται την Κυριακή (19/7) στη Θεσσαλονίκη και τη Δευτέρα (20/7) θα βρεθεί στην PAOK Sports Arena, όπου θα τον υποδεχθούν οι φίλοι της ομάδας.

Την Κυριακή (19/7) φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Τσέντι Όσμαν, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλα τα διαδικαστικά ζητήματα πριν προχωρήσει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στην επισημοποίηση της συνεργασίας με τον αθλητή.

Ο Τούρκος φόργουορντ που αποτελεί την μεγαλύτερη μεταγραφή της σύγχρονης ιστορίας του Συλλόγου και προκάλεσε η είδηση της «σεισμό» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ τη Δευτέρα (20/7) το απόγευμα αναμένεται να βρεθεί στην PAOK Sports Arena, για το πρώτο καλωσόρισμα των φιλάθλων του «δικεφάλου» στον παίκτη.

Ο Τσέντι Όσμαν απολαμβάνει τις διακοπές του και αναμένεται να έρθει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα πάρει μια πρώτη γεύση από την ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του για τα επόμενα τρία χρόνια και θα έχει μια πρώτη δια ζώσης επαφή με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ.

Στις τάξεις των φιλάθλων είναι λογικό να υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός για τον παίκτη, καθώς αναμένεται να αποτελέσει την ηγετική φυσιογνωμία γύρω από την οποία θα κινηθεί ο «δικέφαλος» με τη φιλοσοφία του Αντρέα Τρινκιέρι, ώστε να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Τσέντι Όσμαν προσδίδει άλλη δυναμική στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει βάλει ψηλά τον πήχη και αυτό πρώτος φρόντισε να το δείξει με πράξεις ο «ισχυρός άνδρας» της ΚΑΕ Αριστοτέλης Μυστακίδης.

