Στο ENBL θέλει να αγωνιστεί το Μαρούσι και υπέβαλλε αίτημα έγκρισης για τη συμμετοχή του στην ΕΟΚ.

Στο ENBL θέλει να συμμετάσχει το Μαρούσι τη νέα σεζόν και γι' αυτό τον λόγο υπέβαλλε αίτημα στην ΕΟΚ για την έγκριση της συμμετοχής του στη διοργάνωση. Η διοίκηση του Αμαρουσίου ενημέρωσε την Ομοσπονδία εγγράφως, καθώς το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια φημολογία πως η FIBA βάζει τέλος στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Φαίνεται όμως πως δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα κυρώσεων, όπως αφέθηκε να εννοηθεί και γι' αυτό στο Μαρούσι κατέθεσαν το αίτημα και περιμένουν την ενημέρωση από την ΕΟΚ.

Η ανακοίνωση του Αμαρουσίου αναφέρει:

«Η ΚΑΕ Γ.Σ. Αμαρουσίου 1896 ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι υπέβαλε επίσημα προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) αίτημα έγκρισης για τη συμμετοχή της στην European North Basketball League (ENBL) για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Η ENBL αποτελεί μία διαρκώς αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, στην οποία την περσινή αγωνιστική περίοδο συμμετείχε ο Ηρακλής, ενώ για τη νέα σεζόν αναμένεται να λάβουν μέρος σύλλογοι από 14 Ομοσπονδίες-μέλη της FIBA, μεταξύ των οποίων η Κύπρος, η Λιθουανία, η Γερμανία, η Κροατία, η Εσθονία, η Ρουμανία, η Ολλανδία, η Λετονία, η Ελβετία, η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Αυστρία, η Νορβηγία και η Μεγάλη Βρετανία.

Η συμμετοχή σε μία ανταγωνιστική ευρωπαϊκή διοργάνωση αποτελεί στρατηγικό στόχο της ΚΑΕ, καθώς ενισχύει την αγωνιστική εξέλιξη της ομάδας, αυξάνει τη διεθνή της παρουσία και προσφέρει στους φιλάθλους του Αμαρουσίου την ευκαιρία να ζήσουν σπουδαίες ευρωπαϊκές βραδιές στο γήπεδό μας.

Η ΚΑΕ Γ.Σ. Αμαρουσίου 1896 αναμένει την επίσημη έγκριση της ΕΟΚ και θα ενημερώσει άμεσα το φίλαθλο κοινό για κάθε εξέλιξη.

Μαζί συνεχίζουμε να χτίζουμε το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία του Αμαρουσίου».



