Δεν θα πραγματοποιηθεί όπως φαίνεται τη νέα σεζόν το ENBL, διοργάνωση που έλαβε μέρος πέρσι ο Ηρακλής, καθώς η FIBA αποφάσισε να επιβάλλει κυρώσεις σε όσους θα συμμετάσχουν.

Η FIBA τελειώνει σύμφωνα με πληροφορίες το ENBL, ευρωπαϊκή διοργάνωση στην οποία πέρσι έλαβε μέρος ο Ηρακλής, επιβάλλοντας κυρώσεις. Συγκεκριμένα, το ENBL ήταν μια διοργάνωση μη αναγνωρισμένη από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, που αποφάσισε πλέον να μην της δώσει χώρο για να αναπτυχθεί περαιτέρω.

Ως τώρα η FIBA αναγνωρίζει επίσημα μόνο τις διοργανώσεις της Euroleague, του EuroCup, το Basketball Champions League και το FIBA Europe Cup, ήξερε πως υπάρχει το ENBL, αλλά δεν έδινε καμία σημασία. Επειδή όμως σταδιακά αύξαναν τον αριθμό τους οι συμμετέχουσες ομάδες αποφάσισε να το «τελειώσει» άμεσα.

Σύμφωνα με το Gazzetta η FIBA ενημέρωσε όλες τις Ομοσπονδίες, πως δεν θα δώσει το «πράσινο φως», ούτε θα «κλείσει τα μάτια» όπως έκανε ως τώρα, προκειμένου να συνεχιστεί η διοργάνωση.

Μάλιστα, με έγγραφο της ζήτησε από τις Ομοσπονδίες, άρα και από την ΕΟΚ να ενημερώσουν τις Εθνικές Λίγκες πως θα υπάρχουν κυρώσεις. Δεν θα δίνεται άδεια αγώνα σε καμία ομάδα και δεν θα μπορεί να διεξάγει αναμέτρηση, καθώς δεν θα μπορούν να συμμετέχουν διαιτητές και κριτές σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα.

Πέρσι στη συγκεκριμένη διοργάνωση (ENBL) την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Ηρακλής, ενώ φέτος είναι στο μυαλό των ανθρώπων του Αμαρουσίου, που θέλουν πρόσθετα παιχνίδια για να έχουν καλό ρυθμό και στο πρωτάθλημα. Όμως, πλέον τα πράγματα έχουν δυσκολέψει και θεωρείται απίθανο τόσο να συμμετάσχει η ομάδα των «βορείων προαστίων» στο ENBL, όσο και να διεξαχθεί η διοργάνωση από τη στιγμή που η FIBA είναι κατηγορηματική.

Τα επόμενα 24ωρα ωστόσο αναμένεται να ξεκαθαρίσει το ζήτημα, αν και από το έγγραφο που απέστειλε η FIBA είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί τρόπος για να γίνουν οι αγώνες.

