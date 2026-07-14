Μυστακίδης σε ιθύνοντες του ΠΑΟΚ: «Θέλω τον Όσμαν, τελειώστε τη δουλειά» - Πότε φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Τούρκος

Ο Γιάννης Πάλλας στο Gazz Floor by Novibet ανέφερε τι είπε ο Τέλης Μυστακίδης στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για να απόκτησουν τον Τσέντι Όσμαν, ενώ αποκάλυψε πότε φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Τούρκος φόργουορντ.

Στο Gazz Floor by Novibet της Τρίτης (14/07), ο Γιάννης Πάλλας αναφέρθηκε στο τι είπε ο Τέλης Μυστακίδης στους ανθρώπους που χειριζόντουσαν τη μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν.

Επίσης αποκάλυψε πότε φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Τούρκος φόργουορντ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Πάλλας και το απόσπασμα στο 1:23:50:

«Στον ΠΑΟΚ περιμένουνε τις επόμενες μέρες ο παίκτης να ντυθεί στα ασπρόμαυρα. Ο παίκτης αναμένεται στη Θεσσαλονίκη στο τέλος της εβδομάδας, αρχή της επόμενης, όπου θα γίνει και η παρουσίασή του. Ο κόσμος ετοιμάζει θερμή υποδοχή στον Τούρκο φόργουορντ. Όταν προχώρησαν οι συζητήσεις και λίγο πριν ολοκληρωθεί, ήταν σε οριακό σημείο να γίνει το deal, ο Τέλης Μυστακίδης, επικοινώνησε με τους ανθρώπους που χειρίζονταν τη μεταγαφή του Τσέντι Όσμαν και τους είπε. Θέλω να δω τον παίκτη με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Κλείστε τη δουλειά! Και αυτό έγινε. Αυτό έδειχνε την επιθυμία του και τη διάθεσή του να τελειώσει τη δουλειά».