Το μεγάλο κόλπο του Άρη με τον Ερλ Ρόμπινσον

Ο Άρης «κέρδισε» δύο ομάδες Euroleague στην υπόθεση του Τζερεμάια Ερλ Ρόμπινσον γιατί ασχολήθηκε με τον Αμερικανό φόργουορντ από τις 10 Μαΐου και πρόλαβε τη Φενέρμπαχτσε!

Το story αυτής της υπόθεσης παραπέμπει σε ταινία κατασκοπευτικού χαρακτήρα υπό την έννοια ότι εμπεριείχε σασπένς και μια σειρά έξυπνων χειρισμών με αφετηρία τη 10η του Μάη, όταν έγινε και η πρώτη επαφή μεταξύ του Νίκου Ζήση με τον Αμερικανό ατζέντη του Τζερεμάια Ερλ Ρόμπινσον. Είναι επίσης αλήθεια ότι, όταν ο General Manager της ΚΑΕ κινήθηκε όσο το δυνατόν νωρίτερα έχοντας γνώση του παρελθόντος και κυρίως παλιότερων προσπαθειών ομάδων της Euroleague για την προσέγγιση του 25χρονου φόργουορντ. Γνώριζε δηλαδή ότι τον περασμένο Δεκέμβριο, δύο ομάδες της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης επιχείρησαν να αποκτήσουν τον αθλητή, ωστόσο, εκείνη την περίοδο ο «Ιερεμίας» ήταν αρνητικός στην προοπτική μετακόμισης στη Γηραιά Ήπειρο και αποφασισμένος να τιμήσει το two way contract που είχε στο ΝΒΑ.

Επιστρέφοντας στην πρώτη επαφή στις αρχές του Μάη, το κύριο ερώτημα του Νίκου Ζήση αφορούσε τις σκέψεις του αθλητή. Αν δηλαδή ήταν διατεθειμένος να επιμείνει στο two way contract ή να αλλάξει πορεία ρίχνοντας βλέμμα στην Ευρώπη. Η απάντηση που εισέπραξε ενίσχυσε το προσωπικό «πιστεύω» του καθώς διαπίστωσε ότι ο 25χρονος φόργουορντ είχε κουραστεί από το «μπες βγες» στο ΝΒΑ και κυρίως, ότι μοναδική περίπτωση παραμονής στο κορυφαίο Πρωτάθλημα του κόσμου ήταν μέσω της εξασφάλισης εγγυημένου συμβολαίου. Από εκείνη τη στιγμή ο Άρης αφοσιώθηκε στην περίπτωση του Ερλ Ρόμπινσον και φυσικά αυξήθηκαν οι επαφές τόσο με τους εκπροσώπους του όσο και με τον ίδιο τον παίκτη. Για την ακρίβεια, μίλησε μαζί του ο Νίκος Ζήσης, στη συνέχεια ο Βασίλης Σπανούλης ο οποίος του εξήγησε τον ηγετικό ρόλο του στην ομάδα αλλά και το όφελος που θα έχει για τον ίδιο μια καλή χρονιά στο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επί της ουσίας, ο Άρης μπήκε σ’ αυτή την κούρσα σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες ήταν αφοσιωμένες στις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους. Αυτό ήταν το κύριο πλεονέκτημά του. Το δεύτερο αφορούσε την εκτίμηση του Αμερικανού στην αγωνιστική καριέρα αλλά και στην προσωπικότητα των συνομιλητών του. Ο Βασίλης Σπανούλης δεν του μίλησε απλά ως προπονητής του Άρη αλλά και ως ένας άνθρωπος ο οποίος είχε την προϋπηρεσία στο ΝΒΑ, αντιλαμβάνεται την ψυχολογία του αθλητή και ξέρει καλά την όλη διαδικασία στην οποία υποβάλλονται οι παίκτες οι οποίοι νιώθουν μετέωροι.

Πάμε στη διαπραγμάτευση. Γνωρίζοντας ότι ο διαθέσιμος χρόνος ήταν περιορισμένος, ο Άρης δεν μπήκε σε διαδικασία παζαριών. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρόσφερε στον παίκτη αυτό που ζήτησε από την πρώτη στιγμή αλλά η πρότασή του, ευθύς εξαρχής ήταν αντίστοιχη της αξιολογημένης αξίας του. 4.000.000 δολάρια για διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Όπως ήξερε ότι ήταν απαραίτητο να συμπεριληφθεί στο συμβόλαιο ο όρος του opt out σε περίπτωση εξασφάλισης (από την πλευρά του παίκτη) εγγυημένου συμβολαίου στο ΝΒΑ. Αυτό είχε να κάνει με τις προθέσεις του Αμερικανού αλλά και τη δέσμευση των ατζέντηδών του στην αναζήτηση σχετικού συμβολαίου στο ΝΒΑ. Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή του εξήγησαν ότι οι πιθανότητες δεν ήταν πολλές. Ίσως μάλιστα να ήταν και υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής, όπως για παράδειγμα ίσχυε για τον Έλληνα εκπρόσωπο του αθλητή.

Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιούνη ήταν το σημαντικότερο για την κατάληξη αυτής της ιστορίας. Ο Άρης «καιγόταν» να κλείσει την υπόθεση γιατί ήξερε ότι ήταν θέμα χρόνου η εμπλοκή ομάδων της Euroleague. Κι έτσι έτρεξε τις διαδικασίες και φτάσαμε στην υπογραφή του συμβολαίου στις 15-16 Ιουνίου αλλά αυτό περιλάμβανε και ρήτρα εμπιστευτικότητας η οποία τιμήθηκε από τις εμπλεκόμενες πλευρές. Γιατί ο Αμερικανός δεν ήθελε να αποσυρθεί το όνομά του από τη λίστα των free agents στο ΝΒΑ και ήθελε να εξαντλήσει κάθε χρονικό περιθώριο. Κι έτσι αποφασίστηκε η υπογραφή του συμβολαίου με opt out έως τις 8 το πρωί της 16ης του Ιούλη και ενεργοποίηση του συμβολαίου στις… 8.01πμ. Αντίστοιχο opt out υπάρχει και για το καλοκαίρι του 2027.

Γι’ αυτόν τον λόγο, τα όσα αναφέρθηκαν στο προηγούμενο διάστημα περί πυρετωδών διαπραγματεύσεων του Άρη με τον Ερλ Ρόμπινσον δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το συμβόλαιο είχε υπογραφεί έναν μήνα νωρίτερα και οι δύο πλευρές ήταν σ’ επαφή μόνο για έναν λόγο. Σε συνεργασία με τον Έλληνα ατζέντη του παίκτη, στάλθηκαν στον Ερλ Ρόμπινσον φωτογραφίες από διάφορες κατοικίες για τη στέγασή του στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Δεν υπήρχε κανένας άλλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Γιατί ο Άρης είχε φροντίσει να θωρακιστεί και η επιλογή του αποδείχθηκε εξαιρετική καθώς στα τέλη του Ιούνη η Φενέρμπαχτσε κινήθηκε για την απόκτηση του παίκτη ως βασική επιλογή στη θέση «4»! Οι Τούρκοι έμειναν έκπληκτοι όταν ενημερώθηκαν ότι ο Ερλ Ρόμπινσον δεν ήταν διαθέσιμος ούτε στην ευρωπαϊκή αγορά γιατί έχει υπογράψει συμβόλαιο με τον Άρη. Δεν το περίμεναν κι αυτή ήταν μία από τις επιτυχίες του Άρη στη διαχείριση της όλης υπόθεσης. Είναι δηλαδή η αξία του παίκτη, το γεγονός ότι τον ήθελαν ομάδες της Euroleague, κυρίως όμως πως οι «κίτρινοι» κινήθηκαν ταχύτατα και αποτελεσματικά προλαβαίνοντας club τα οποία είχαν το πλεονέκτημα της συμμετοχής στο κορυφαίο επίπεδο αλλά και μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα.