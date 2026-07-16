Ο Άρης έκανε το… mega deal με Ερλ Ρόμπινσον!

Ο Άρης ολοκληρώνει μια σπουδαία μεταγραφή καθώς ο Τζερεμάια Ερλ Ρόμπινσον (25, 2.06) θα πρέπει να θεωρείται οριστικά δικός του με την ενεργοποίηση του διετούς συμβολαίου!

Κάτι που φαινόταν απίθανο στις αρχές του καλοκαιριού, είναι πλέον πραγματικότητα καθώς ο Τζερεμάια Ερλ Ρόμπινσον είναι και τυπικά παίκτης του Άρη. Στην πραγματικότητα ενεργοποιείται το διετές συμβόλαιο που είχε υπογράψει πριν από περίπου τρεις εβδομάδες βάσει του οποίου ο 25χρονος Αμερικανός φόργουορντ είχε το δικαίωμα του opt out έως τις 15 Ιουλίου εφόσον εξασφάλιζε εγγυημένο συμβόλαιο σε ομάδα του ΝΒΑ. Η σχετική προθεσμία εξέπνευσε στις 8 το πρωί (ώρα Ελλάδας) της Πέμπτης (16/7) και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta δεν προέκυψε πρόταση για εγγυημένο συμβόλαιο, γεγονός το οποίο σφραγίζει μια σπουδαία μεταγραφή.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, οι Αμερικανοί εκπρόσωποι του Ερλ Ρόμπινσον προχώρησαν σε επαφές με ομάδες του ΝΒΑ με την προοπτική εξασφάλισης εγγυημένου συμβολαίου αλλά και αγωνιστικού ρόλου. Επί της ουσίας, αυτή ήταν η επιθυμία του παίκτη, αυτός ήταν επίσης και ο λόγος που στο προηγούμενο διάστημα είχε απορρίψει προσφορές ομάδων της Euroleague. Καθώς η πρόταση του Άρη κάλυπτε τις οικονομικές απαιτήσεις αλλά και την αγωνιστική φιλοδοξία του παίκτη, οι ατζέντηδες του Ερλ Ρόμπινσον του πρότειναν την υπογραφή συμβολαίου με τον Άρη με opt out εκτιμώντας ότι μέχρι… χθες, θα ξεκαθάριζε το τοπίο για τον πελάτη τους. Καθώς δεν προέκυψε εγγυημένη προσφορά, ενεργοποιήθηκε η συμφωνία του παίκτη με τον Άρη η οποία αναμφίβολα είναι σπουδαία καθώς πρόκειται για έναν φόργουορντ ο οποίος καλύπτει και τις δύο θέσεις των ψηλών.

Ξετυλίγοντας την καριέρα του Ερλ Ρόμπινσον μέσα από τις επιδόσεις του στο high school εξασφάλισε πλήρη υποτροφία από ένα σωρό πανεπιστήμιο αλλά επέλεξε το Βιλανόβα. Ήταν ο rookie της χρονιάς στην Big East και στην τελευταία του χρονιά στο πανεπιστήμιο είχε 15.7 πόντους και 8.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Αυτός ήταν ο λόγος του πρόωρου τερματισμού της πανεπιστημιακής καριέρας του καθώς τη διέκοψε πρόωρα και επιλέχθηκε στο Νο32 του ντραφτ (2021) από τη Νέα Υόρκη η οποία τον έκανε ανταλλαγή με την Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Στην παρθενική σεζόν του στο ΝΒΑ και σε σύνολο 49 αγώνων είχε 7.5 πόντους και 5.6 ριμπάουντ ανά αγώνα. Στη διετία 2021-23 έπαιξε και 5 αγώνες με τη θυγατρική ομάδα της Οκλαχόμα έχοντας εντυπωσιακούς αριθμούς καθώς την περίοδο 2022-23 αγωνίστηκε σε 43 παιχνίδια με την Οκλαχόμα (6.8π., 4.2 ριμπ.). Τον Οκτώβρη του 2023 ήταν μέσα στα ανταλλάγματα στο trade με τους Χιούστον Ρόκετς που ενέπλεξε τους Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, Βίκτορ Ολαντίπο αλλά και επιλογές των ντραφτ αλλά έναν μήνα μετά υπέγραψε two way contract στους Νιου Όρλεανς Πέλικανς.

Συνολικά στη σεζόν 2023-24 έπαιξε σε 39 παιχνίδια μη έχοντας βασικό ρόλο, εν αντιθέσει με την περίοδο 2024-25 όπου χρησιμοποιήθηκε σε 66 αγώνες και είχε 6.3 πόντους και 4.8 ριμπάουντ ανά παιχνίδι. Η περσινή χρονιά τον βρήκε αρχικά στο Ντάλας και στη συνέχεια στην Ιντιανάπολις για τους Πέισερς με τους οποίους είχε 4.6 πόντους και 5.2 ριμπάουντ ανά παιχνίδι. Στο μεγαλύτερο διάστημα της χρονιάς ήταν στην G League με τους Τέξας Λέτζεντς όπου σε 29 παιχνίδια σκόραρε 16.8 πόντους, μαζεύοντας 11.6 ριμπάουντ ενώ οι 2.7 ασίστ ανά αγώνα στοιχειοθέτησε την κορυφαία του επίδοση.

Αυτό ήθελε να αλλάξει ο Ερλ Ρόμπινσον. Έχοντας «χορτάσει» τον διπλό ρόλο μεταξύ ΝΒΑ και G League είχε αποφασίσει είτε να έχει εξασφαλισμένη θέση στο καλύτερο Πρωτάθλημα του κόσμου είτε να αξιοποιήσει μία από τις προτάσεις που είχε από την Ευρώπη. Ειδικά τον περασμένο Δεκέμβριο, δύο ομάδες της Euroleague εξέφρασαν ενδιαφέρον αλλά είχε προτιμήσει να μείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Φτάνοντας στην περασμένη άνοιξη, η σκέψη της ευρωπαϊκής καριέρας ωρίμασε στο μυαλό του κι αυτό εκμεταλλεύτηκε ο Άρης ολοκληρώνοντας μια σπουδαία μεταγραφή.