Δόξα Λευκάδας: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Τσαϊρέλη
Σε μία εξαιρετική μεταγραφική κίνηση προχώρησε η Δόξα Λευκάδας. Η ομάδα που επιστρέφει στη Stoiximan GBL, ανακοίνωσε την απόκτηση του πολύπειρου Μιχάλη Τσαϊρέλη, για την ερχόμενη σεζόν.
Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο 38χρονος φόργουορντ ήταν στον Άρη, έχοντας λίγο χρόνο συμμετοχής (5.9 λεπτά ανά ματς), με μέσο όρο 1.2 πόντους ανά παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Η ανακοίνωση της Δόξας Λευκάδας
«Η ΚΑΕ Δόξα Λευκάδας ανακοινώνει την απόκτηση του Μιχάλη Τσαϊρέλη, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα μας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Ο Μιχάλης Τσαϊρέλης (2,08 μ., 23/02/1988) είναι ένας από τους πιο έμπειρους Έλληνες ψηλούς, με πολυετή παρουσία στη Stoiximan GBL και σημαντικές συμμετοχές σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Η ποιότητα, η προσωπικότητα και οι παραστάσεις του από το υψηλότερο επίπεδο αποτελούν πολύτιμα στοιχεία για τη νέα προσπάθεια της ομάδας μας.
Η Δόξα Λευκάδας καλωσορίζει τον Μιχάλη Τσαϊρέλη και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία με την φανέλα της ομάδας μας».
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