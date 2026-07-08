Ο Κολοσσός H Hotels Collection ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ, Νίκολας Μπένσον.

Σε μία ακόμη μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο Κολοσσός H Hotels Collection. Η ομάδα της Ρόδου που τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στο FIBA Champions League, ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκολας Μπένσον.

Ο Αμερικανός φόργουορντ, θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη και θα ενισχύσει τους Ροδίτες στη front line.

Η ανακοίνωση του Κολοσσού

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Νίκολας Μπένσον.

Ο Νίκολας Μπένσον είναι γεννημένος στις 24 Νοεμβρίου του 2003, στο Ιλινόις των ΗΠΑ και με ύψος 2,03μ. αγωνίζεται ως φόργουορντ. Στην κολεγιακή του καριέρα φόρεσε την φανέλα των Μισισούρι Στέιτ, ενώ τελευταία δύο χρόνια αγωνίζεταιστους ΝτεΠολ Μπλου Ντίμονς.

Την περσινή σεζόν (2025/26) αγωνίστηκε σε 32 παιχνίδια του κολλεγιακού πρωταθλήματος, έχοντας κατά μέσο όρο 11,7 πόντους, 7,6 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ».