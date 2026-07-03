Κρούζερ: «Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ στον Κολοσσό»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Κολοσσού H Hotels Collection έκανε ο Τζάκσον Κρούζερ.

Ο Κολοσσός έκανε δικό του τον Τζάκσον Κρούζερ, ο οποίος την περασμένη αγωνιστική περίοδο, αγωνίστηκε στη Stoiximan GBL με τη φανέλα του Πανιωνίου. Ο Κρούζερ που θα ενισχύσει τους Ροδίτες στη front line, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Κολοσσού και δήλωσε ενθουσιασμένος.

Όσα είπε ο Κρούζερ

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όπως η GBL και στην Ευρώπη. Μετά τις συζητήσεις που είχα με τον προπονητή και έχοντας αγωνιστεί στη Ρόδο τα τελευταία δύο χρόνια, ήξερα ότι αυτή ήταν η ομάδα στην οποία ήθελα να παίξω».

Ποιοι είναι οι προσωπικοί και ομαδικοί σου στόχοι για τη νέα σεζόν;

«Προφανώς, θέλω να αποδίδω καλά σε κάθε παιχνίδι, αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι να κάνω ό,τι χρειαστεί για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίζει αγώνες τόσο στη GBL όσο και στην Ευρώπη».

Τι θα ήθελες να πεις στους φιλάθλους της ομάδας;

«Έχοντας αγωνιστεί στη Ρόδο τα τελευταία δύο χρόνια, ξέρω πόσο παθιασμένοι και δυναμικοί είναι οι φίλαθλοι, οπότε θα δώσουμε τα πάντα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν 2026-27 για εσάς».