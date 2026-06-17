Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του Έζρα Μανιόν, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Παίκτης του Κολοσσού και με τη... βούλα ο Έζρα Μανιόν. Ο Αμερικανός γκαρντ θα ενισχύσει την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη και θα βοηθήσει για την υλοποίηση των στόχων της τη νέα αγωνιστική χρονιά, όπως σας είχε αποκαλύψει το Gazzetta.

Στο παρελθόν αγωνίστηκε πέντε χρόνια στο NCAA, τρία εξ αυτών στο UC Davis και άλλα δύο στο Vanderbilt. Την σεζόν 2023-24 αγωνίστηκε στην γερμανική Λούντβιγκσμπουργκ.

Φέτος στο ιταλικό πρωτάθλημα είχε 6.7 πόντους και 2.4 ασίστ κατά μέσο όρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κολοσσού:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Έζρα Μανιόν.

Ο Έζρα Μανιόν είναι γεννημένος στις 3 Δεκεμβρίου του 2000 στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ και με ύψος 1,83μ. αγωνίζεται ως γκαρντ. Στην κολεγιακή του καριέρα αγωνίστηκε από το 2019 μέχρι το 2021 στο UC Davis Aggies και τα επόμενα δύο χρόνια (2022-24) στο Βάντερμπιλτ.

Ο πρώτος επαγγελματικός σταθμός στην καριέρα του ήταν η Γερμανία και η Λούντβιγκσμπουργκ τη σεζόν 2024/25. Πέρυσι, ο Μανιόν μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Ντερτόνα, όπου είχε κατά μέσο όρο 6,3 πόντους, 1,3 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ».