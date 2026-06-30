Γουίλις: «Αυτός είναι ο λόγος που επέλεξα τον Κολοσσό»

Ο Πέιτον Γουίλις έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Κολοσσού

Την πρώτη του δήλωση ως αθλητής του Κολοσσού έκανε ο Πέιτον Γουίλις μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ομάδας της Ρόδου, με τον Αμερικανό να αναφέρεται στην απόφασή του να επιλέξει την ομάδα της Ρόδου

Η δήλωση του Πέιτον Γουίλις:

Πώς νιώθεις για τη νέα πρόκληση και τι σε έκανε να επιλέξεις την ομάδα μας;

-Ανυπομονώ για τις προκλήσεις που φέρνει η νέα σεζόν. Επέλεξα αυτή την ομάδα λόγω των φιλοδοξιών του προπονητή και των ευκαιριών που θα έχουμε να είμαστε ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί τόσο στο Ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ποιοι είναι οι προσωπικοί και ομαδικοί σου στόχοι για τη νέα σεζόν;

-Προσωπικός μου στόχος για τη νέα σεζόν είναι να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα μέσα από τις προπονήσεις. Όσον αφορά τους ομαδικούς στόχους, θέλουμε να πετύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες.

Τι θα ήθελες να πεις στους φιλάθλους της ομάδας;

-Στους φιλάθλους, θέλω να τους ευχαριστήσω από τώρα όλους για τη στήριξη που θα μας προσφέρουν καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και να ξέρουν ότι Θα δουλέψουμε πολύ σκληρά για να σας προσφέρουμε ένα εξαιρετικό θέαμα.

