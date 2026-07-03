Γυμνόπουλος: «Ανυπομονώ να δουλέψω με τον κύριο Σάκοτα»

Διαβάστε τις πρώτες δηλώσεις του 18χρονου γκαρντ της ΑΕΚ, Σταύρου Γυμνόπουλου.

Η ΑΕΚ συνεχίζει τον σχεδιασμό της ενόψει της νέας σεζόν, ολοκληρώνοντας τη δεύτερη μεταγραφική της κίνηση με την απόκτηση του Σταύρου Γυμνόπουλου.

Ο 18χρονος γκαρντ αποτελεί μία επένδυση με φόντο το μέλλον για τη «Βασίλισσα» και μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας του εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Αναλυτικά

«Αποτελεί τεράστια τιμή και ευθύνη για εμένα.

Νιώθω υπερηφάνεια που θα φορέσω τη φανέλα αυτής της ιστορικής ομάδας.

Ανυπομονώ να δουλέψω με τον coach, τον κύριο Σάκοτα, τον οποίο ευχαριστώ, όπως ευχαριστώ όλους στην ΑΕΚ για την ευκαιρία που μου δίνουν».