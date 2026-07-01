Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι ένας από τους πιο περιζήτητους free agents στο ΝΒΑ και το BCL είπε να τον... ντύσει με τη φανέλα των κορυφαίων ομάδων της διοργάνωσης.

Είναι γνωστό από τις 30 Ιούνη πως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ενημέρωσε μέσω του ατζέντη του τους Λος Άντζελες Λέικερς πως θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Μετά από 8 χρόνια στο Λος Άντζελες, ο King James φεύγει από το LA, εκεί όπου πήρε το 4ο και τελευταίο πρωτάθλημα (μέχρι τώρα) της καριέρας του.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, φαβορί για την απόκτηση του ΛεΜπρόν είναι οι Γουόριορς, ενώ στο κόλπο βρίσκεται και δύο ομάδες με τις οποίες έχει πάρει πρωταθλήματα στο παρελθόν. Οι Χιτ και οι Καβς.

Πάντως το BCL βρήκε την ευκαιρία να ασχοληθεί με έναν εκ των κορυφαίων free agents του πλανήτη. Έτσι έντυσε τον Βασιλιά με τη φανέλα των κορυφαίων ομάδων της διοργάνωσης.

Και φυσικά η ΑΕΚ με ένα τίτλο το 2018 στο BCL, δύο δεύτερες θέσεις (η μία τη σεζόν που πέρασε) και μια τρίτη θέση το 2025, ήταν μέσα σε αυτές. Μαζί της και οι Μπανταλόνα, Ρίτας, Γαλατά και Άλμπα Βερολίνου.

Ποια φανέλα του πάει περισσότερο του Βασιλιά και γιατί της Βασίλισσας;

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