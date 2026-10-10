Δείτε τις καλύτερες στιγμές της εντυπωσιακής νίκης του Άρη επί της ΑΕΚ.

Ο Άρης ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του ματς με την ΑΕΚ στο Nick Galis Hall, με την ομάδα του Σπανούλη να επιβάλει τον ρυθμό της από το ξεκίνημα του ματς και να το ελέγχει μέχρι το τέλος για το 88-58.

Η Ένωση έκανε την χειρότερη εμφάνιση της φετινής σεζόν, ενώ η ομάδα της Θεσσαλονίκης πετούσε φωτιές στο παρκέ, με τον Μόργκαν να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής με 25 πόντους.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ματς