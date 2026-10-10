Άρης - ΑΕΚ: Τα highlights της εντυπωσιακής νίκης της ομάδας του Σπανούλη
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε τις καλύτερες στιγμές της εντυπωσιακής νίκης του Άρη επί της ΑΕΚ.
Ο Άρης ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του ματς με την ΑΕΚ στο Nick Galis Hall, με την ομάδα του Σπανούλη να επιβάλει τον ρυθμό της από το ξεκίνημα του ματς και να το ελέγχει μέχρι το τέλος για το 88-58.
Η Ένωση έκανε την χειρότερη εμφάνιση της φετινής σεζόν, ενώ η ομάδα της Θεσσαλονίκης πετούσε φωτιές στο παρκέ, με τον Μόργκαν να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής με 25 πόντους.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ματς
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.