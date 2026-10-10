Σάκοτα: «Και να παίζαμε καλύτερα δεν είχαμε τύχη»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στη σημαντική διαφορά των δύο ομάδων που φάνηκε στο παρκέ αλλά και στην κατάσταση της ΑΕΚ η οποία περιορίζει τις βλέψεις της.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, Ντράγκαν Σάκοτα υποστήριξε ότι… «δεν ήταν μόνο λόγια. Ο Άρης είναι ομάδα έτοιμη για να παίξει μπάσκετ υψηλού επιπέδου. Εμείς έχουμε προβλήματα αλλά και πάλι είμαστε πολύ μακριά από το σημείο στο οποίο θα μπορούσαμε να είμαστε. Θα έπρεπε να ήμασταν πολύ καλύτεροι για να αλλάξουμε το παιχνίδι αλλά δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε. Ο Άρης ήταν μια ταχύτητα πιο πάνω. Θέλουμε δουλειά και περιμένουμε να επιστρέψουν παίκτες να γεμίσουν ρακέτα», είπε και ρωτήθηκε για την επιστροφή των Μπράουν, Ουίλιαμς. Δεν είπε συγκεκριμένο διάστημα, απάντησε όμως ότι… «θα γυρίσουν, θα γίνουμε καλύτεροι και προς το παρόν να κάνουμε τοις νίκες που μπορούμε έως ότου γίνουμε ανταγωνιστικοί».

Ρωτήθηκε για κάτι που είχε πει ότι η ΑΕΚ δεν ήταν φαβορί. «Είναι πώς βλέπει το μπάσκετ ο καθένας. Αν είσαι φαβορί πρέπει να το δείχνεις. Πολλές φορές αποφεύγουμε να μπούμε σ’ αυτή τη διαδικασία αλλά συνολικά πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα. Είμαστε φαβορί όταν παίζουμε με τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό; Θέλουμε να κερδίσουμε αλλά όταν τέτοιου αντίπαλοι παίζουν στο 100% (σε απόδοση) είναι δύσκολο για μας».

Εκεί τέθηκε ερώτηση για την ανετοιμότητα της ΑΕΚ, όχι μόνο λόγω απουσιών, αλλά των συνθηκών υπό τις οποίες έγινε η προετοιμασία. «Εννοείται ότι εκεί είναι το πρόβλημα αλλά, και να ήμασταν έτοιμοι και καλύτερα προετοιμασμένοι δεν είχαμε καμία τύχη έτσι όπως έπαιξε ο Άρης. Είδαμε τον Άρη ο οποίος είχε πολύ μεγάλο διάστημα πολύ καλής απόδοσης, όπως στα φιλικά παιχνίδια. Εμείς ξεκινήσαμε την προετοιμασία με τέσσερις παίκτες και δύο έφηβους. Φαινόταν σήμερα ότι οι παίκτες μας έπαιζαν με τον τρόπο που ήθελε ο Άρης. Πάνω κάτω, χωρίς έλεγχο του ρυθμού… Θα έπρεπε να ελέγξουμε τον ρυθμό και μέσα από αυτό να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση. Δεν το κάναμε και το πληρώσαμε».