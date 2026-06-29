Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Σταυρακούκα ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Παίκτης του Πανιωνίου για τη σεζόν 2026-27 θα είναι ο Βασίλης Σταυρακούκας.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης ήρθε σε συμφωνία με τον διεθνή φόργουορντ, προκειμένου να βοηθήσει τον σύλλογο να φτάσει προς την άνοδο από την Elite League στη Stoiximan GBL.

Ο Σταυρακούκας την περασμένη χρονιά αγωνίστηκε με τη φανέλα της Δόξας Λευκάδας, όπου πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανιωνίου:

«Η ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel ανακοινώνει ότι ο Βασίλης Σταυρακούκας αποτελεί το νέο μέλος της ομάδας ενόψει της σεζόν 2026-2027.

Μετά την άνοδο στην GBL με την Δόξα Λευκάδας, ο Βασίλης Σταυρακούκας θα φορέσει τα «κυανέρυθρα» του Ιστορικού. Γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου 2001, έψει ύψος 1,91 μέτρα κι αγωνίζεται στη θέση του γκαρντ.

Έκανε τα πρώτα του βήματα στα Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα ενώ το 2016 αγωνίστηκε στην ομάδα Παίδων του Παναθηναϊκού. Στην συνέχεια βρέθηκε στον Γ.Σ. Περιστερίου όπου και κατέκτησε το πρωτάθλημα της ΕΣΚΑ, καθώς και την 2η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Εφήβων (2018-2019).

Την σεζόν 2019-2020 αγωνίστηκε στην Α2 με την Δάφνη Δαφνίου και την επόμενη σεζόν, μετακόμισε στην Αμαλιάδα και στον Κόροιβο.

Την περίοδο 2021-2022 έκανε σπουδαία σεζόν στην Α2 Κατηγορία με το Παγκράτι (17,8 πόντοι- 6,5 ριμπάουντ- 3,2 ασίστ) ενώ την επόμενη ήταν στους μεγάλους πρωταγωνιστές στην άνοδο του Αμαρουσίου στην GBL (12,2 πόντοι – 3,7 ριμπάουντ).

Την περίοδο 2023-2024 την άρχισε στο Μαρούσι και από τον Δεκέμβριο του ’23 εντάχθηκε στην ομάδα της Μυκόνου. Την σεζόν 2024-2025 ήταν μέλος του Ψυχικού (7,8 πόντοι- 2,8 ριμπάουντ) ενώ πέρυσι κατέκτησε το UNICEF Trophy και πανηγύρισε το πρωτάθλημα της Elite League με την Δόξα Λευκάδας όπου ήταν δεύτερος σκόρερ της ομάδας (12,7 πόντοι) πίσω από τον Αμερικανό Trey Robinson.

Ο Βασίλης Σταυρακούκας έχει αγωνιστεί σε διεθνή Τουρνουά ως μέλος της Εθνικής Παμπαίδων (2016), έχει κατακτήσει το 2017 με την Εθνική Παίδων Χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Παίδων Β΄ Κατηγορίας που έγινε στην Βουλγαρία και ήταν μέλος της Εθνικής Εφήβων.

Καλωσορίζουμε τον Βασίλη στην ομάδα μας».