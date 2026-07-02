Φουρνιέ: «Το MVP είναι μια όμορφη αναγνώριση αλλά πάντα θα βάζω την ομάδα πάνω απ' όλα»

Ο Εβάν Φουρνιέ πραγματοποίησε δηλώσεις με αφορμή την κατάκτηση του MVP της σεζόν στη Stoiximan GBL.

Πολυτιμότερος παίκτης της Stoiximan GBL για τη σεζόν 2025-26 ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος γκαρντ πραγματοποίησε δηλώσεις και ευχαρίστησε όσους τον ψήφισαν, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους οπαδούς των «ερυθρολεύκων».

Αναλυτικά όσα είπε ο Εβάν Φουρνιέ:

«Ευχαριστώ όλους που με ψήφισαν. Εκτιμώ πραγματικά αυτή τη διάκριση. Ήρθα στον Ολυμπιακό για να ανταγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο και να κερδίζω. Αυτός ήταν ο στόχος μου από την πρώτη μέρα και δεν έχει αλλάξει. Το βραβείο του MVP είναι μια όμορφη αναγνώριση, αλλά δεν αλλάζει τον τρόπο που σκέφτομαι. Πάντα θα βάζω την ομάδα πάνω απ' όλα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπαίκτες μου, στους προπονητές και στους φιλάθλους μας. Χωρίς αυτούς τίποτα από αυτά δεν θα είχε την ίδια αξία».