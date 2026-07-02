Ο Εβάν Φουρνιέ αναδείχθηκε MVP της Stoiximan GBL για τη σεζόν 2025-26.

Τα πήρε... όλα! Ο Εβάν Φουρνιέ αναδείχθηκε MVP για τη σεζόν 2025-26 στη Stoiximan GBL. Ο Γάλλος γκαρντ πήρε το βραβείο του πολυτιμότερου της χρονιάς, έπειτα από την καταπληκτική σεζόν που ολοκλήρωσε με τον Ολυμπιακό, φτάνοντας ως την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Φουρνιέ, φέτος κατέκτησε EuroLeague, πρωτάθλημα, MVP του Final Four, MVP τελικών Stoiximan GBL και τώρα το MVP του ελληνικού πρωταθλήματος.

Συνολικά μέτρησε μ.ο 12.7 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ ανά αγώνα.

Η ανκοίνωσε του ΕΣΑΚΕ:

Ο Εβάν Φουρνιέ έβαλε την… σφραγίδα του στην κατάκτηση από τον Ολυμπιακό της Stoiximan GBL και της Euroleague με αποτέλεσμα να αναδειχθεί με μεγάλη πλειοψηφία Stoiximan MVP of the Season 2025-26!

O 35χρονος Γάλλος σταρ των «ερυθρόλευκων» στην δεύτερη σεζόν του στην Stoiximan GBL αναδεικνύεται Πολυτιμότερος Παίκτης επιβεβαιώνοντας την φήμη όπως επίσης το σπουδαίο παρελθόν στο NBA και με την Εθνική Γαλλίας που τον συνόδευε στην άφιξη του στο «μεγάλο λιμάνι». Ο περιφερειακός της ομάδας του Πειραιά είχε αναδειχθεί επίσης Stoiximan MVP των Τελικών της Stoiximan GBL.

Ο Φουρνιέ επικράτησε σε όλες τις ψηφοφορίες για την ανάδειξη των Κορυφαίων της αγωνιστικής χρονιάς 2025-26, δηλαδή σε εκείνη των προπονητών και των αρχηγών των ομάδων της Stoiximan GBL της τελευταίας σεζόν, των εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε. και του φίλαθλου κοινού που έγινε μέσω του glb.com.gr και στην οποία πήραν μέρος 2.024 χρήστες.

Ο Γάλλος περιφερειακός του Ολυμπιακού πήρε το 73,17% (30 ψήφοι) των προτιμήσεων στην ψηφοφορία των δημοσιογράφων, στην οποία δεύτερος ήταν ο συμπαίκτης του στους «ερυθρόλευκους» και προηγούμενος Stoiximan MVP of the Season Σάσα Βεζένκοφ με 24,39% (10).

Ο Φουρνιέ στην ψηφοφορία των προπονητών και των αρχηγών των ομάδων του 34ου Επαγγελματικού Πρωταθλήματος συγκέντρωσε το 50% των ψήφων (11) με δεύτερο ξανά τον Βεζένκοφ με 18,18% (4).

Στην ψηφοφορία του φίλαθλου κοινού ο Φουρνιέ ήταν πάλι πρώτος με 22,16% (448) και δεύτερος ο Βεζένκοφ με 18,52% (375).

«Ευχαριστώ όλους που με ψήφισαν», δήλωσε ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού και τόνισε: «Εκτιμώ πραγματικά αυτή τη διάκριση. Ήρθα στον Ολυμπιακό για να ανταγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο και να κερδίζω. Αυτός ήταν ο στόχος μου από την πρώτη μέρα και δεν έχει αλλάξει. Το βραβείο του MVP είναι μια όμορφη αναγνώριση, αλλά δεν αλλάζει τον τρόπο που σκέφτομαι. Πάντα θα βάζω την ομάδα πάνω απ' όλα».

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπαίκτες μου, στους προπονητές και στους φιλάθλους μας», συνέχισε ο Φουρνιέ και επισήμανε: «Χωρίς αυτούς τίποτα από αυτά δεν θα είχε την ίδια αξία».