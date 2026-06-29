Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την επιστροφή του Αρνόλντας Κουλμπόκα στην ομάδα της Πάτρας, ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Την επιστροφή του Αρνόλντας Κουλμπόκα ανακοίνωσε ο Προμηθέας. Η ομάδα της Πάτρας έκανε δικό της και πάλι τον 28χρονο φόργουορντ προκειμένου να βοηθήσει τον σύλλογο προς την υλοποίηση των στόχων του. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ξανά στη GBL με τα χρώματα του Άρη, μετρώντας 7,3 πόντους και 2,4 ριμπάουντ και σουτάροντας με ποσοστό 39% από τα 6,75 μ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Προμηθέα:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον αθλητή Αρνόλντας Κουλμπόκα, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα μας, για να την ενισχύσει στις θέσεις των forward, εν όψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Ο Kουλμπόκα είναι γεννημένος στις 4 Ιανουαρίου 1998 (28 ετών) και κατάγεται από τη Λιθουανία. Έχει ύψος 2,08 μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των forward και κυρίως στο «4». Πρόκειται για έναν παίκτη με σπουδαίες εμπειρίες και παραστάσεις, καθώς έχει αγωνιστεί σε σημαντικές ευρωπαϊκές λίγκες και όχι μόνο, Ξεκίνησε την καριέρα του τη σεζόν 2013-14 από τις θυγατρικές ομάδες της Ζαλγκίρις, ενώ στη συνέχεια είχε ένα τριετές πέρασμα (2015-17) από τη Γερμανία, φορώντας τη φανέλα της Baunach και της Μπάμπεργκ. Την επόμενη σεζόν έγινε κάτοικος Ιταλίας, αγωνιζόμενος για λογαριασμό της Ορλαντίνα, ενώ το 2018-19 επέστρεψε και πάλι στη Μπάμπεργκ. Τη διετία 2019-21 έπαιξε για πρώτη φορά στην καριέρα του στην ισπανική Λίγκα, στη Μπιλμπάο, όπου πραγματοποίησε πολύ μεστές σεζόν. Την επόμενη χρονιά, τα δικαιώματα του Λιθουανού τα απέκτησαν οι Charlotte Hornets, με τον Κουλμπόκα να αγωνίζεται τελικά στη G League και στους Greensboro Swarm. Με τη φανέλα του Greensboro πραγματοποίησε την πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του, με 14,3 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ. Τη σεζόν 2022-23, ο Λιθουανός ήρθε στην Πάτρα για λογαριασμό του Προμηθέα, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με πολύ καλά στατιστικά (13 πόντοι, 5,6 ριμπάουντ μέσο όρο). Ακολούθησε μια χρονιά στην ουκρανική Προμετέι. Το 2024-25 επέστρεψε στην πατρίδα του για να παίξει στη Γουλβς, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ξανά στη GBL με τα χρώματα του Άρη, μετρώντας 7,3 πόντους και 2,4 ριμπάουντ και σουτάροντας με ποσοστό 39% από τα 6,75 μ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Λιθουανός έχει και μια σειρά από σημαντικές διακρίσεις. Το 2018 αναδείχθηκε κορυφαίος νέος παίκτης του Basketball Champions League, ενώ το 2020 συμπεριλήφθηκε στους κορυφαίους νέους παίκτες της ACB. Έχει κατακτήσει ένα γερμανικό κύπελλο (2019), καθώς και μετάλλια με τις μικρές εθνικές της Λιθουανίας.

Υποδεχόμαστε τον Αρνόλντας Κουμπόκα ξανά στην οικογένεια του Προμηθέα Πάτρας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας».