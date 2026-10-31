Ο προπονητής του Αμαρουσίου Ηλίας Παπαθεοδώρου απένειμε τα εύσημα σε παίκτες και κόσμο για τη νίκη επί του Προμηθέα, μίλησε για τη μεγάλη διαφορά δυναμικότητας των δυο ομάδων και έκανε λόγο για τα μεγάλα πράγματα που πέτυχε ο σύλλογος μόνος του.

Ενθουσιασμένος από την εικόνα των παικτών του Αμαρουσίου και την άνετη επικράτηση (87-76) επί του Προμηθέα ήταν ο προπονητής της ομάδας των «βορείων προαστίων» Ηλίας Παπαθεοδώρου. Μίλησε για την μεγάλη διαφορά δυναμικότητας των δυο ομάδων στην αναμέτρηση που διεξήχθη στο κλειστό του Αγίου Θωμά, ενώ αναφέρθηκε και στα πολύ μεγάλα πράγματα που πέτυχαν ως σύλλογος μόνοι τους!

«Παίξαμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι και στις δύο πλευρές του γηπέδου για 30 λεπτά. Η προσπάθεια που κάνουμε όλες αυτές τις μέρες στην προπόνηση πήρε την αξία που έπρεπε με την εμφάνιση και τη νίκη που πετύχαμε σήμερα, η οποία είναι πολύ σημαντική κυρίως για τη ψυχολογία μας. Παίζοντας επαναλαμβάνω ένα πολύ καλό παιχνίδι και έχοντας μια διαφορά από πολύ νωρίς στον αγώνα. Δε νομίζω ότι αξίζει να κριτικάρω κάτι στο παιχνίδι, υπήρχε μεγάλη διαφορά στις δυο ομάδες» δήλωσε αρχικά στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής του Αμαρουσίου Ηλίας Παπαθεοδώρου.

Και συνέχισε: «Συγχαρητήρια στους παίκτες για την προσπάθειά τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο για τη συμπαράστασή του και την υπομονή του. Έχουμε περάσει δύσκολα όλοι μαζί, ειδικά την περσινή περίοδο, ενώ και η αρχή της φετινής χρονιάς δεν ήταν αυτή που θέλαμε αγωνιστικά. Παρόλα αυτά, νιώθουμε τη στήριξη και τη συμπαράστασή τους. Θέλω να συνεχίσουμε έτσι, όλοι μαζί ενωμένοι. Έχουμε πετύχει πολύ μεγάλα πράγματα ήδη σαν Μαρούσι, μόνοι μας. Η μεγαλύτερη νίκη που μπορεί να πετύχει ένα αθλητικό σωματείο είναι αυτή που έχει συντελεστεί μέχρι τώρα. Ελπίζω να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο αγωνιστικά, ώστε να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στη συνέχεια και να παίξουμε το μπάσκετ που παίξαμε σήμερα».

Για την πρώτη νίκη και την καλή εμφάνιση που αποτελεί συνέχεια της εικόνας στον αγώνα με το Περιστέρι εκτός έδρας, είπε: «Θα πω μόνο ότι και με τη Μύκονο για 26 λεπτά ήμασταν πολύ καλοί, κάναμε ένα... σβήσιμο και χάσαμε ένα παιχνίδι που ήταν δικό μας. Στο Περιστέρι ελέγξαμε το παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, παίξαμε σε πολύ υψηλό επίπεδο και χάσαμε τη νίκη στο τέλος από δικά μας λάθη που σπάνια συμβαίνουν μαζεμένα τόσα πολλά. Σήμερα όμως, επενδύοντας στην προσπάθεια των προηγούμενων αγώνων και των προπονήσεων, παρουσιάσαμε αυτή την εικόνα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλα τα παιδιά είναι ότι έχουμε ένα πολύ καλό ρόστερ. Όταν προπονούμαστε όλοι μαζί και παίζουμε ομαδικά, όπως σήμερα και στο Περιστέρι, υπάρχει μεγάλη συνεισφορά από όλους τους παίκτες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν το βάλουμε αυτό στο μυαλό μας, βγάλουμε τον κακό εγωισμό που μπορεί να υπάρχει σε οποιαδήποτε ομάδα με καλούς παίκτες και αντιληφθούμε τον τρόπο που πρέπει να παίζουμε για να είμαστε καλύτερη ομάδα, θα έρθουν ακόμα καλύτερες μέρες και αποτελέσματα και στη συνέχεια. Οπότε κρατάμε λοιπόν την ομαδικότητα και την καλή λειτουργία σε άμυνα και επίθεση».

Για τη χρησιμοποίηση των νεαρών Αντώνη Καλαβρού και Γιώργου Τσακίρη, εξήγησε: «Κοιτάξτε, το Μαρούσι στην GBL είναι μια επαγγελματική ομάδα που παίζει κυρίως για το αποτέλεσμα, το οποίο απαιτεί εμπειρία και ικανότητα. Όμως από πίσω υπάρχει μια ακαδημία στον Ερασιτέχνη που κάνει εξαιρετική δουλειά και τα τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει πάνω από 500-600 παιδιά. Εμείς, σαν επαγγελματική ομάδα, οφείλουμε να δίνουμε το παράδειγμα και σ' αυτά τα παιδιά των ακαδημιών ότι όποιος προσπαθεί, έχει δυνατότητες φυσικά και αγαπάει αυτό που κάνει, θα μπορεί να έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο. Και ο Τουλιάτος είναι ένας πολύ νέος παίκτης και ο Βενετίδης που ήταν σήμερα τραυματίας είναι ένας νέος παίκτης. Ξαναλέω ότι είμαστε επαγγελματική ομάδα, θέλουμε τα αποτελέσματα, αλλά παράλληλα προσπαθούμε, όταν μας δίνεται η ευκαιρία, να συνδυάζουμε πράγματα που κάνουν όλο τον οργανισμό καλύτερο και πιο ενδιαφέρον για τον κόσμο».