Ο προπονητής του Προμηθέα Μιχάλης Μιχελάκος αναφέρθηκε στην αποκαρδιωτική εικόνα της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο, και στα θετικά στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Προμηθέας ήταν τραγικός στο πρώτο ημίχρονο και για περίπου τρεις περιόδους και στο τέλος μπόρεσε να μειώσει την έκταση της ήττας (87-76) από το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της GBL.

Ο προπονητής των Πατρινών Μιχάλης Μιχελάκος αναγνώρισε το τραγικό πρόσωπο των παικτών του στο πρώτο ημίχρονο, ενώ εστίασε στην εικόνα των νεαρών παικτών που πάλεψαν στο δεύτερο ημίχρονο.

«Είναι πολύ ξεκάθαρο, στο πρώτο ημίχρονο δεν εμφανιστήκαμε στο γήπεδο, ήμασταν πνευματικά ανέτοιμοι για τέτοιας έντασης και τέτοιας δυσκολίας παιχνίδι. Νομίζω το αντικατοπτρίζει αυτό η εικόνα στο πρώτο ημίχρονο και το σκορ. Μας στενοχωρεί πάρα πολύ αυτή η εικόνα που έχουμε μέσα στο γήπεδο» δήλωσε ο τεχνικός του Προμηθέα.

Και πρόσθεσε: «Αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι την εικόνα νεαρών παιδιών που μπήκαν να παλέψουν και να μπορέσουν να μειώσουν τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο και είναι το μόνο που μπορούμε να κρατήσουμε σήμερα. Παρ' ολ' αυτά δεν είμαστε χτισμένοι για να μπορούμε να κρατάμε ως θετικό κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι, να δουλέψουμε πάρα πολύ, ώστε να αλλάξει η εικόνα μας στα επόμενα παιχνίδια, ώστε σε Ελλάδα και Ευρώπη να παρουσιάσουμε μια εικόνα καλύτερη από τη σημερινή».

Νωρίτερα στο flash interview, o Μιχάλης Μιχελάκος, τόνισε: ««Είμαστε απογοητευμένοι από το πρώτο ημίχρονο. Αυτό πληρώσαμε, ήμασταν πνευματικά ανέτοιμοι σε αντίθεση με το Μαρούσι. Κρατάμε την εικόνα του 2ου ημιχρόνου, πάλεψαν οι νεαροί παίκτες μας. Δεν είμαστε χαρούμενοι με την ήττα, πρέπει να δουλέψουμε, να χτίσουμε τη χημεία μας. Έχουμε αγώνα την Τετάρτη. Να σηκώσουμε το κεφάλι, να διορθώσουμε πράγματα, κοιτάμε μπροστά».

Για όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ, επισήμανε: «Επηρεαζόμαστε από την κατάσταση, είμαστε άνθρωποι. Αυτή η κρίση δεν χαροποιεί κανέναν. Δεν είναι δική μας δουλειά αυτό, οι αρμόδιοι θα αποφασίσουν Εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε τη δουλειά μας».