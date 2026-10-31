Δείτε τις καλύτερες φάσεις από την άνετη νίκη του Αμαρουσίου επί του Προμηθέα για την 5η αγωνιστική της GBL.

Την πρώτη του νίκη στη φετινή GBL πανηγύρισε το Μαρούσι. Για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος, υποδέχθηκε τον Προμηθέα και πήρε άνετα την εντός έδρας νίκη με 87-76.