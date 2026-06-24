Stoiximan GBL: Στον ΣΚΑΪ για τα επόμενα τρία χρόνια τα τηλεοπτικά δικαιώματα
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Στον ΣΚΑΪ θα προβάλλεται για τα επόμενα τρία χρόνια η Stoiximan GBL, με το κανάλι του Γιάννη Αλαφούζου να παίρνει τα τηλεοπτικά δικαιώματα από την ΕΡΤ.
Οριστικά στον ΣΚΑΪ για τα επόμενα τρία χρόνια οι αγώνες των ομάδων της Stoiximan GBL!
Το κανάλι του Γιάννη Αλαφούζου πήρε τα τηλεοπτικά δικαιώματα από την ΕΡΤ, με τη συμφωνία να είναι 25 εκατομμύρια ευρώ για τρία χρόνια!
Μετά από πολλές μέρες η συμφωνία είναι οριστική και οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ θα μεταδίδονται από το ΣΚΑΪ μέχρι το 2029, με τους ψήφους στο ΔΣ του ΕΣΑΚΕ να είναι 14-0 για την προσφορά του ΣΚΑΪ.
@Photo credits: eurokinissi
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