Εκτός Ελλάδας αναμένεται να διεξαχθεί το επόμενο Super Cup της GBL και πιο συγκεκριμένα στην Κύπρο και δη στο γήπεδο όπου διεξήχθη ο όμιλος του Eurobasket.

Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το φετινό Super Cup με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ.

Σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες χρονιές, η επόμενη διοργάνωση αναμένεται να διεξαχθεί εκτός Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα στην Κύπρο!

Συγκεκριμένα υπάρχει κατ' αρχήν συμφωνία με την Λεμεσό και διαβεβαιώσεις από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα ωστόσο υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες μέχρι να οριστικοποιηθεί και ανακοινωθεί και επίσημα η Μεγαλόνησος.

Εκκρεμότητες τύπου εξόδων, διαμονής ομάδων και πολλών ακόμα διαδικαστικών που έχουν να κάνουν με το συνολικό κόστος.

Να σημειωθεί ότι το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το Super Cup στην Λεμεσό είναι το ίδιο με αυτό που φιλοξένησε και τον όμιλο του προηγούμενου Eurobasket.