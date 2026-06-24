Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΣΑΚΕ Μιχάλης Μελής αναφέρθηκε στο deal της Stoiximan GBL με τον Όμιλο ΣΚΑΪ, ενώ αναφέρθηκε και στην ΕΡΤ, που στήριζε ως τώρα το μπάσκετ.

Η Stoiximan GBL αλλάζει τηλεοπτική στέγη και από την ΕΡΤ μεταφέρεται στον Όμιλο ΣΚΑΪ, μ’ ένα συμβόλαιο για 2+1 χρόνια που αποφέρει ένα πολύ μεγάλο ποσό στην Λίγκα.

Μετά τη συμφωνία του ΕΣΑΚΕ με τον ΣΚΑΪ για την παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Stoiximan GBL για τα επόμενα 2+1 χρόνια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Λίγκας, Μιχάλης Μελής, δήλωσε: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ αποδέχθηκε ομόφωνα την πρόταση του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Stoiximan GBL για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει ολοένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές».

Και κατέληξε: «Παράλληλα, με την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας με την ΕΡΤ, αισθάνομαι την ανάγκη, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των ομάδων της Stoiximan GBL, να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες προς τη Διοίκηση και το σύνολο του προσωπικού της δημόσιας τηλεόρασης».

Το ελληνικό μπάσκετ τη δεδομένη στιγμή είναι στα καλύτερα του και αυτό εκμεταλλεύεται η Λίγκα μεγαλώνοντας την «πίτα» που θα μοιραστεί στις ομάδες.

