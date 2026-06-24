Ποια είναι η θέση της ΕΡΤ για το ζήτημα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Stoiximan GBL που κατέληξαν στον Όμιλο ΣΚΑΪ.

Τη δική της θέση εκφράζει η ΕΡΤ στο θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Stoiximan GBL που κατέληξαν στον Όμιλο ΣΚΑΪ. Μια διαφορετική εικόνα από αυτή που παρουσιάζεται το τελευταίο διάστημα σχετικά με το ζήτημα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος μπάσκετ για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 προκύπτει σύμφωνα με πληροφορίες.

Παρά τους ισχυρισμούς ότι η ΕΡΤ βρέθηκε σε δύσκολη θέση ή καθυστέρησε τις διαδικασίες για τη συνέχιση της συνεργασίας με τον ΕΣΑΚΕ, πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων υποστηρίζουν ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική και ότι η δημόσια τηλεόραση όχι μόνο δεν ολιγώρησε, αλλά αντίθετα κινήθηκε εντός των συμφωνημένων πλαισίων για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεταξύ των δύο πλευρών υπήρχε προφορική συμφωνία που προέβλεπε τη δυνατότητα επέκτασης της υφιστάμενης σύμβασης για ακόμη έναν χρόνο, υπό την προϋπόθεση της κοινής αποδοχής των όρων από ΕΡΤ και ΕΣΑΚΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ φέρεται να είχε αποδεχθεί αύξηση κατά 6% στο συνολικό τίμημα που καταβάλλει για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος μπάσκετ.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο ΕΣΑΚΕ απέστειλε επιστολή προς την ΕΡΤ ζητώντας αύξηση της τάξης του 9,3%, χωρίς να προχωρήσει στην ενεργοποίηση της προφορικής συμφωνίας για την παράταση της υφιστάμενης σύμβασης. Κατά συνέπεια, το αίτημα του Συνδέσμου θεωρήθηκε ότι αφορούσε ουσιαστικά τη σύναψη νέας συμφωνίας και όχι την επέκταση της ήδη υπάρχουσας.

Μια τέτοια εξέλιξη απαιτούσε την τήρηση συγκεκριμένων θεσμικών διαδικασιών από την πλευρά της δημόσιας τηλεόρασης. Συγκεκριμένα, θα έπρεπε να υπάρξει σχετική εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ, έγκριση από το ίδιο το Δ.Σ. και στη συνέχεια η έκδοση της απαιτούμενης υπουργικής απόφασης.

Παρά ταύτα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ΕΡΤ όχι μόνο δεν καθυστέρησε τις διαδικασίες αλλά κατέθεσε νέα πρόταση προς τον ΕΣΑΚΕ, η οποία προέβλεπε σημαντικά αυξημένο οικονομικό αντάλλαγμα. Η πρόταση αυτή περιλάμβανε αύξηση κατά 24% για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και κατά 40% για τη σεζόν 2027-2028, σε σχέση με τα υφιστάμενα δεδομένα.

Στελέχη της ΕΡΤ επισημαίνουν ότι το ελληνικό μπάσκετ αποτελεί διαχρονικά βασικό πυλώνα του αθλητικού προγράμματος της δημόσιας τηλεόρασης. Η ΕΡΤ μεταδίδει επί δεκαετίες το ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ παραμένει σταθερά συνδεδεμένη με τις μεγάλες στιγμές της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ, καλύπτοντας σχεδόν τέσσερις δεκαετίες τις προσπάθειες του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Στόχος της ΕΡΤ είναι να συνεχίσει να προσφέρει στο τηλεοπτικό κοινό τις σημαντικότερες διοργανώσεις του ελληνικού μπάσκετ μέσα από την ΕΡΤ2 Sport, το μοναδικό αθλητικό τηλεοπτικό κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας, διατηρώντας τη μακρόχρονη σχέση της με ένα από τα πλέον δημοφιλή αθλήματα της χώρας.