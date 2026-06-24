Πως θα γίνει η κατανομή των χρημάτων του νέου τηλεοπτικού συμβολαίου με τον ΣΚΑΪ σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και τις υπόλοιπες 12 ομάδες της Stoiximan GBL.

Η αλλαγή τηλεοπτικής στέγης στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL μ’ ένα πολύ μεγάλο ποσό (21 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν οι ομάδες στην τριετία) που ήταν αποτέλεσμα της συστηματικής δουλειάς που έγινε από τον πρόεδρο της Λίγκας Μιχάλη Μελή και τον γενικό διευθυντή Ευθύμη Ρεντζιά, αυξάνει σημαντικά τα έσοδα όλων των ΚΑΕ.

Ο ΣΚΑΪ εκμεταλλευόμενος την ολιγωρία της Κρατικής Τηλεόρασης μπήκε «σφήνα» και με μια πολύ μεγάλη πρόταση για τριετή συνεργασία πήρε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του μπάσκετ που είναι στα καλύτερα του!

Η κατανομή των χρημάτων είναι κάτι που απασχολεί όλο τον κόσμο και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πως θα γίνει αυτή από την πρώτη κιόλας χρονιοά της συνεργασίας με τον Όμιλο ΣΚΑΪ.

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός AKTOR όπως είναι απόλυτα λογικό θα λάβουν τη μερίδα του λέοντος, καθώς αποτελούν την «ατμομηχανή» του προϊόντος που λέγεται μπάσκετ. Οι «αιώνιοι» από το νέο τηλεοπτικό deal αναμένεται να βάλουν στα ταμεία τους από 1.5 εκατομμύριο ευρώ έκαστος, καθώς την περσινή σεζόν είχαν εισπράξει από 300.000 ευρώ λιγότερα για να δοθούν περισσότερα χρήματα στις υπόλοιπές ομάδες.

Για την δεύτερη και την τρίτη σεζόν της Stoiximan GBL ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός AKTOR θα πάρουν ακόμη περισσότερα χρήματα, καθώς τον πρώτο χρόνο το ποσό που μοιράζεται είναι 6.350.000 ευρώ, ενώ τα δυο επόμενα από 7.350.000 για κάθε χρόνο.

Όσο για τις υπόλοιπες 12 ομάδες θα υπάρχει μια αύξηση των εσόδων τους που υπολογίζεται στα 30 έως 40.000 ευρώ ανά ΚΑΕ για την πρώτη σεζόν, ενώ μεγαλώνει σημαντικά το ποσό τις δυο επόμενες χρονιές, όπου υπάρχει αύξηση ενός εκατομμυρίου ανά αγωνιστική περίοδο σε σχέση με αυτή που θα ξεκινήσει τη νέα χρονιά.

Ασφαλώς και προβλέπονται μπόνους για την κατάκτηση του τίτλου, αλλά και για το πλασάρισμα στη βαθμολογία των ομάδων, ωστόσο, αυτή η αύξηση που υπάρχει στα έσοδα των ομάδων από το τηλεοπτικό συμβόλαιο δείχνουν και τη δυναμική του προϊόντος, μετά τις τεράστιες επενδύσεις που γίνονται από τους Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό AKTOR σταθερά στο ελληνικό μπάσκετ, αλλά και από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης (ΠΑΟΚ και Άρης), όσο και συνολικά από όλους τους συλλόγους της Stoiximan GBL.

