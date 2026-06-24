Το πλάνο του Άρη περιλαμβάνει την προσθήκη δύο Ελλήνων παικτών και προς αυτήν την κατεύθυνση επιμένει για τους Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Κώστα Αντετοκούνμπο.

Οι στόχοι είναι οριοθετημένοι, οι προθέσεις έχουν εκφραστεί αλλά καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον Άρη. Κοινός παρονομαστής των δύο υποθέσεων είναι η δέσμευση τους με τον Ολυμπιακό όπως επίσης και ότι κανείς από τους δύο αθλητές δεν συμπεριλαμβάνεται στο αγωνιστικό πλάνο των Πειραιωτών για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Το συγκεκριμένο γεγονός ευνοεί το σενάριο άμεσης αποδέσμευσής τους και ειδικά του Κώστα Αντετοκούνμπο το ζήτημα του οποίου, εκτιμάται ότι, είναι πιο προχωρημένο. Για την ακρίβεια, στις τάξεις του Άρη επικρατεί έντονη αισιοδοξία για το αίσιο τέλος της ιστορίας και μάλιστα πολύ σύντομα.

Τα δεδομένα στην περίπτωση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη μπορεί να μην διαφέρουν αλλά η υπόθεση του διεθνούς γκαρντ είναι περίπλοκη. Μέχρι στιγμής, ο αθλητής δεν εξέφρασε επισήμως την απόφαση αποχώρησης του από τον Ολυμπιακό. Εκτιμάται ότι σύντομα θα το κάνει. Εφόσον οι δύο πλευρές αποφασίσουν να τερματίσουν πρόωρα τη συνεργασία τους, έχει σημασία ο τρόπος. Με ποιους όρους δηλαδή θα βάλουν ένα τέλος στο συμβόλαιο. Είναι επίσης δεδομένο ότι εκτός του Άρη, ενδιαφέρον για τον παίκτη εξέφρασε και η ΑΕΚ.

Επιστρέφοντας στο πλάνο του Άρη, αυτό αρχικά περιλάμβανε την προσθήκη ενός Έλληνα παίκτη (Κώστας Αντετοκούνμπο). Καθώς φαίνεται να προκύπτει και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης – δεδομένου του περιορισμένου αριθμού Ελλήνων παικτών αυτού του επιπέδου ποιότητας – ο Άρης δεν γίνεται να μείνει αμέτοχος στην όλη ιστορία. Προτιμά να έχει να διαχειριστεί έναν γεμάτο ελληνικό κορμό και να χρειαστεί να επιλέγει για τους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς αγώνες (σ. σ. ήδη έχει τους Πουλιανίτη, Μήτρου Λονγκ, Μποχωρίδη, Χαραλαμπόπουλο, Τανούλη συν τους νεαρούς παίκτες).

Καταλήγοντας με την περίπτωση του Θανάση Αντετοκούνμπο, φαίνεται ότι η μεγάλη αλλαγή στην αγωνιστική ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα επηρεάσει και τη δική του πορεία στο ΝΒΑ. Υπό την έννοια ότι, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι το Μαϊάμι θα του προσφέρει συμβόλαιο ειδικά από τη στιγμή που προσπαθεί να «κόψει» από παντού για να εξασφαλίσει χώρο στο salary cap και να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της. Αυτό το στοιχείο ενισχύει ακόμη περισσότερο την έντονη φημολογία περί επαναπατρισμού του Θανάση Αντετοκούνμπο. Είναι επίσης δεδομένο ότι εφόσον καταλήξει στην απόφαση επαναπατρισμού, τα υπόλοιπα είναι εξαιρετικά εύκολα για να φορέσει τα «κιτρινόμαυρα».