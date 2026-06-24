ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Διοργανώνει καλοκαιρινό μπαζάρ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Διοργανώνει καλοκαιρινό μπαζάρ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Διοργανώνει καλοκαιρινό μπαζάρ

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Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως διοργανώνει μπαζάρ στο «Telekom Center Athens», προκειμένου οι οπαδοί των «πρασίνων» να ανανεώσουν τη συλλογή τους.

Μια διαφορετική εκδήλωση ετοιμάζεται να κάνει ο Παναθηναϊκός, με την «πράσινη» ΚΑΕ να διοργανώνει μπαζάρ.

Συγκεκριμένα από τη Δευτέρα (29/06), μέχρι την Τετάρτη (01/07), μεταξύ 12:00 και 09:00, οι οπαδοί του «τριφυλλιού» θα έχουν την ευκαιρία να ανανεώσουν τη συλλογή τους. Το μπαζάρ θα γίνει έξω από το «Telekom Center Athens»

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Ελάτε μαζί μας από Δευτέρα 29/06 έως Τετάρτη 01/07, μεταξύ 12:00 και 09:00 μ.μ. στην Θύρα 13 του Telekom Center Athens, για μια πραγματικά ξεχωριστή εκδήλωση! Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων της ομάδας μας και αποκτήστε τα αγαπημένα σας είτε για να ανανεώσετε τη συλλογή σας με μοναδικά αντικείμενα είτε για να τα δωρίσετε σε έναν άλλο #PAOFan.»

 
@Photo credits: x_paobcgr
     

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