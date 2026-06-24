ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Διοργανώνει καλοκαιρινό μπαζάρ
Μια διαφορετική εκδήλωση ετοιμάζεται να κάνει ο Παναθηναϊκός, με την «πράσινη» ΚΑΕ να διοργανώνει μπαζάρ.
Συγκεκριμένα από τη Δευτέρα (29/06), μέχρι την Τετάρτη (01/07), μεταξύ 12:00 και 09:00, οι οπαδοί του «τριφυλλιού» θα έχουν την ευκαιρία να ανανεώσουν τη συλλογή τους. Το μπαζάρ θα γίνει έξω από το «Telekom Center Athens»
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
«Ελάτε μαζί μας από Δευτέρα 29/06 έως Τετάρτη 01/07, μεταξύ 12:00 και 09:00 μ.μ. στην Θύρα 13 του Telekom Center Athens, για μια πραγματικά ξεχωριστή εκδήλωση! Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων της ομάδας μας και αποκτήστε τα αγαπημένα σας είτε για να ανανεώσετε τη συλλογή σας με μοναδικά αντικείμενα είτε για να τα δωρίσετε σε έναν άλλο #PAOFan.»
𝐈𝐭’𝐬 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐁𝐚𝐳𝐚𝐚𝐫 𝐓𝐢𝐦𝐞!💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 24, 2026
Join us from Monday 29/06 to Wednesday 01/07, between 12 p.m. and 09.00 p.m. at Gate 13 of Telekom Center Athens, for a truly special event!
Discover a wide range of our team’s products and grab your favorites either to refresh your… pic.twitter.com/G1N8YtuoRx
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