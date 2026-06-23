Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Μάκης Αγγελόπουλος αποκάλυψε ότι ο Ντράγκαν Σάκοτα θα συνεχίσει να είναι ο προπονητής της ΑΕΚ.

Ο ισχυρός άνδρας της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ μίλησε στην Cosmote TV και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο θέμα παραμονή του Ντράγκαν Σάκοτα.

Συγκεκριμένα εξήγησε ότι ο Σερβοέλληνας προπονητής θα συνεχίσει να κοουτσάρει την ΑΕΚ και τη νέα αγωνιστική σεζόν, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Θα είναι ο προπονητής μας ο Σάκοτα του χρόνου είναι συμφωνημένο και λυμένο».