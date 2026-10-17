Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Μύκονο (17/10, 15:00, Live στο Gazzetta, ΣΠΟΡ FM TV), στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της GBL. H εξάδα των ξένων της Ένωσης για το παιχνίδι.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Μύκονο στη SUNEL Arena (17/10, 15:00, Live στο Gazzetta, ΣΠΟΡ FM TV) για την τρίτη αγωνιστική της GBL, με στόχο την επιστροφή στις νίκες, μετά τη βαριά ήττα από τον Άρη στο Αλεξάνδρειο.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν υπολογίζει στον Φρανκ Μπάρτλεϊ, που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και έμεινε εκτός για να προφυλαχθεί. Στον αντίποδα όμως, ο έμπειρος προπονητής μπορεί να χαμογελά για την επιστροφή του Γκρεγκ Μπράουν και την παρθενική εμφάνιση του Ντέρικ Γουίλιαμς με τα κιτρινόμαυρα. Αμφότεροι προπονήθηκαν σε εντατικούς ρυθμούς και είναι δύο πολύ σημαντικά «όπλα» για τη φαρέτρα του Δικεφάλου. Αξίζει να σημειωθεί πως και οι δύο δίνουν για πρώτη φορά το «παρών» στη 12άδα της ΑΕΚ, τη φετινή σεζόν.

Αναλυτικά η εξάδα των ξένων της ΑΕΚ: Γκρεγκ Μπράουν, Λάντερς Νόλεϊ, Λούκας Λεκαβίτσιους, Ντέρικ Γουίλιαμς, Νέλι Τζόζεφ, Τομά Ερτέλ