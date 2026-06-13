Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ είναι πολύτιμος για την ΑΕΚ και η Ένωση θα του προσφέρει νέο συμβόλαιο για να τον κρατήσει για πολλά χρόνια στη SUNEL Arena.

Η ΑΕΚ έφτασε την περσινή σεζόν μια... ανάσα από την κατάκτηση του BCL, έχοντας για MVP της διοργάνωσης τον Φρανκ Μπάρτλεϊ. Ο Αμερικανός είναι πολύτιμος για την Βασίλισσα, η οποία θα είναι δυνατή και ισχυρή και τη νέα σεζόν, έχοντας ως στόχο την κατάκτηση του ΒCL.

Ο Μπάρτλεϊ έχει συμβόλαιο και για τη νέα σεζόν, όμως πρόθεση των ανθρώπων της Ένωσης και του Μάκη Αγγελόπουλου είναι να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο με σκοπό να τον κρατήσουν για πολλά χρόνια στη SUNEL Arena, θέλοντας έτσι να διώξουν μακριά υποψήφιους «μνηστήρες».

Άλλωστε ο παίκτης έχει και την καλύτερη σχέση με τον Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος τον θεωρεί κομβικό στέλεχος και για τη νέα σεζόν που έρχεται και ο πήχης είναι ψηλά.

Η Ένωση στοχεύει να δημιουργήσει μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική ομάδα και για τη νέα αγωνιστική περίοδο με σκοπό να φτάσει στην κατάκτηση του BCL, θέλοντας φυσικά να είναι και στο NBA Europe στο μέλλον, κάνοντας σπουδαία προσπάθεια για να είναι ισχυρή στα νέα δεδομένα που θα διαμορφωθούν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Και ο Φρανκ είναι ένα... γρανάζι στη μηχανή του Ντράγκαν Σάκοτα που δεν αναπληρώνεται. Στην ΑΕΚ τον θέλουν στη SUNEL Arena για πολλά χρόνια και θα του προταθεί νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές.

Eκτός του Μπάρτλεϊ, δεσμεύονται με συμβόλαιο και για τη σεζόν 2026-27 οι Φλιώνης, Κατσίβελης, Μπράουν και Σκορδίλης.