Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος και η ΚΑΕ Προμηθέας θα μάθουν την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού στις 26 Ιουνίου.

Την προσεχή Παρασκευή (26/6) αναμένεται να αποφανθεί η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για τις υποθέσεις της ΚΑΕ Προμηθέας και του προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου για τις οποίες είχε προβεί σε καταγγελίες η ΚΑΕ Μαρούσι και ο προπονητής Ηλίας Παπαθεοδώρου.

Η ΕΕΑ ενημέρωσε πως δεν έκανε αποδεκτό το αίτημα για νέα αναβολή τόσο της Πατρινής ΚΑΕ, όσο και του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού αναφέρει:

1. Κλήση σε ακρόαση ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ,

1) για ανάκληση του χορηγηθέντος πιστοποιητικού αγωνιστικής περιόδου 2025-2026,

κατ’ άρθρο 77Α παρ. 3 εδ. τελ. και 7, σε συνδυασμό με άρθρο 69 παρ. 12 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν,

2) για ανάκληση των από 10.07.2020 αποφάσεων της Επιτροπής, με τις οποίες χορηγήθηκε στους

Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή άδεια απόκτησης ποσοστού

30%, 30% και 24,62% αντίστοιχα του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ,

3) για παράβαση άρθρου 77Α παρ. 1 εδ. α’, 9 και 10 σε συνδυασμό με άρθρο 83 παρ. 3 και 4

Ν.2725/1999 όπως ισχύουν (μη υποβολή στην Ε.Ε.Α. υπεύθυνης δήλωσης και Ποινικού Μητρώου

του Ευαγγέλου Λιόλιου, με την άτυπη και με ανοχή της Διοίκησης ανάθεσης σ’ αυτόν,

διαχείρισης και εκπροσώπησης της ΚΑΕ με έργα που σχετίζονται με τη διοίκηση αυτής).

2. Κλήση σε ακρόαση στον Ευάγγελο Λιόλιο για παράβαση άρθρου 77Α παρ. 1 εδ. α’, 9 και 10

σε συνδυασμό με άρθρο 83 παρ. 3 και 4 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν

(πρόσωπο σχετιζόμενο και συνδεόμενο με οποιονδήποτε τρόπο με την ΚΑΕ,

με την ανοχή της Διοίκησης, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του αθλητικού Νόμου).

Για την ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, δέχεται αίτημα αναβολής.

Για τον Ευάγγελο Λιόλιο απορρίπτει αίτημα αναβολής ως αναπόδεικτο.

Και ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ για την ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ και για τον Ευάγγελο Λιόλιο,

για το ενιαίο της κρίσεως, για την Παρασκευή 26.06.2026 και ώρα 12:00,

άνευ κλητεύσεως απάντων.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χαράλαμπος Τσιλιώτης