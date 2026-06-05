Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού: Καλεί Λιόλιο, Προμηθέα και Μαρούσι για επιπλέον εξηγήσεις

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού καλεί για επιπλέον εξηγήσεις τον πρόεδρο της ΕΟΚ Ευάγγελο Λιόλιο και τις ΚΑΕ Προμηθέας και Μαρούσι.

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού καλεί ξανά τον πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο για να δώσει συμπληρωματικές εξηγήσεις για όσα έχουν καταγγελθεί εναντίον του, αφού η αρχική απολογία του φαίνεται πως δεν ήταν πλήρης.

Με βάση την ανακοίνωση της ΕΕΑ ο Βαγγέλης Λιόλιος θα βρεθεί ξανά ενώπιον της Επιτροπής, προκειμένου να παράσχει εξηγήσεις.

Επίσης σε απολογία έχουν κληθεί εκ νέου ο Προμηθέας, όπως επίσης και οι μέτοχοι του Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης, Χαράλαμπος Μιχαλόπουλος και Άγγελος Ζαννής, αλλά και η ΚΑΕ Μαρούσι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

(05.06.26 ώρα 14:30)

Κλήσεις για παροχή εξηγήσεων στον Ευάγγελο Λιόλιο, την Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΕ» καθώς και των μετόχων της Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή, αναφορικά με την εξέταση των με χρονολογία 16.04.2026 και 14.05.2026 καταγγελιών (αριθμ. πρωτ. Ε.Ε.Α. 254/16.04.2026 και 306/14.05.2026) της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896». Επίσης, κλήσεις στην ΚΑΕ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 και στους νόμιμους εκπροσώπους της Δημοσθένη Στασινόπουλο, Θεοφάνη Ταρνατώρο και στον προπονητή Ηλία Παπαθεοδώρου. (Υπό διάσκεψη)

Κληθεί σε ακρόαση η ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ για:

Ανάκληση του χορηγηθέντος πιστοποιητικού αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 (άρθρο 77Α παρ. 3 εδ. τελ. και 7 σε συνδυασμό με άρθρο 69 παρ. 12 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν). Ανάκληση των από 10/7/2020 αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες χορηγήθηκε άδεια απόκτησης ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ στους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή σε ποσοστό 30%, 30% και 24,62% αντίστοιχα. Παράβαση άρθρου 77Α παρ. 1 εδ. α, 9 και 10 σε συνδυασμό με άρθρο 83 παρ. 3 και 4 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν.

Κληθεί σε ακρόαση ο Ευάγγελος Λιόλιος για παράβαση άρθρου 77Α παρ. 1 εδ. α, 9 και 10 σε συνδυασμό με άρθρο 83 παρ. 3 και 4 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Τζουλάκης