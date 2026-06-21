Περιστέρι: Κακλαμανάκης και Χάρις εξηγούν πώς άλλαξε η ζωή τους όταν έγιναν μπαμπάδες!
Η ζωή ενός επαγγελματία αθλητή είναι γεμάτη απαιτήσεις, θυσίες και διαρκείς προκλήσεις. Τι συμβαίνει όμως όταν στο επίκεντρο μπαίνει ένας νέος και ίσως ο σημαντικότερος ρόλος; Εκείνος του πατέρα.
Στο έβδομο επεισόδιο της σειράς Beyond The Game powered by Heron Energy, της ΚΑΕ Περιστερίου, οι Σι Τζέι Χάρις και Δημήτρης Κακλαμανάκης αφήνουν για λίγο στην άκρη το μπάσκετ και μιλούν για την εμπειρία της πατρότητας. Οι δύο αθλητές μοιράζονται προσωπικές ιστορίες, αναφέρονται στις δυσκολίες και τις ευθύνες που συνοδεύουν τη δημιουργία μιας οικογένειας, αλλά και στις στιγμές που τους άλλαξαν ως ανθρώπους.
Μέσα από μια ειλικρινή και ανθρώπινη συζήτηση, εξηγούν πώς η έλευση των παιδιών τους επηρέασε την καθημερινότητά τους, τις προτεραιότητές τους και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν πλέον τόσο τη ζωή όσο και το ίδιο το παιχνίδι.
Δείτε το βίντεο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- KAE Περιστέρι και Γ.Σ. Περιστερίου προχωρούν σε σημαντική δωρεά αγαθών και κινητοποιούν την πόλη για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
- Κλιγκοπούλου: «Ανοίγει χώρος για τις γυναίκες που θέλουν να εργαστούν σε ανδροκρατούμενους χώρους»
- Καρντένας: «Δεν πίστευα πραγματικά ότι μπορούσα να γίνω επαγγελματίας μπασκετμπολίστας»