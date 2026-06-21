Ο Σι Τζέι Χάρις και ο Δημήτρης Κακλαμανάκης μιλούν για ητην πατρότητα, ανήμερα της Γιορτής του Πατέρα.

Η ζωή ενός επαγγελματία αθλητή είναι γεμάτη απαιτήσεις, θυσίες και διαρκείς προκλήσεις. Τι συμβαίνει όμως όταν στο επίκεντρο μπαίνει ένας νέος και ίσως ο σημαντικότερος ρόλος; Εκείνος του πατέρα.

Στο έβδομο επεισόδιο της σειράς Beyond The Game powered by Heron Energy, της ΚΑΕ Περιστερίου, οι Σι Τζέι Χάρις και Δημήτρης Κακλαμανάκης αφήνουν για λίγο στην άκρη το μπάσκετ και μιλούν για την εμπειρία της πατρότητας. Οι δύο αθλητές μοιράζονται προσωπικές ιστορίες, αναφέρονται στις δυσκολίες και τις ευθύνες που συνοδεύουν τη δημιουργία μιας οικογένειας, αλλά και στις στιγμές που τους άλλαξαν ως ανθρώπους.

Μέσα από μια ειλικρινή και ανθρώπινη συζήτηση, εξηγούν πώς η έλευση των παιδιών τους επηρέασε την καθημερινότητά τους, τις προτεραιότητές τους και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν πλέον τόσο τη ζωή όσο και το ίδιο το παιχνίδι.

Δείτε το βίντεο