KAE Περιστέρι και Γ.Σ. Περιστερίου προχωρούν σε σημαντική δωρεά αγαθών και κινητοποιούν την πόλη για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

KAE Περιστέρι και Γ.Σ Περιστερίου συνεχίζουν τις όμορφες πρωτοβουλίες.

Συνεχίζουν να δείχνουν το κοινωνικό τους πρόσωπο η ΚΑΕ Περιστέρι και ο Γ.Σ Περιστερίου. Άλλη μια σημαντική πρωτοβουλία. Προχωρούν σε σημαντική δωρεά αγαθών και κινητοποιούν την πόλη για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

«Μετά την ολοκλήρωση της Μεγάλης Λαχειοφόρου, ο Σύλλογος κάνει πράξη τη δέσμευσή του για κοινωνική αλληλεγγύη και καλεί ακαδημίες, γονείς και φιλάθλους σε μαζική συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης έως τις 26 Ιουνίου», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Αναλυτικά

Η «Αλυσίδα της Προσφοράς» μεγαλώνει: H KAE Περιστέρι και ο Γ.Σ. Περιστερίου προχωρούν σε σημαντική δωρεά αγαθών και κινητοποιούν την πόλη για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Μετά την ολοκλήρωση της Μεγάλης Λαχειοφόρου, ο Σύλλογος κάνει πράξη τη δέσμευσή του για κοινωνική αλληλεγγύη και καλεί ακαδημίες, γονείς και φιλάθλους σε μαζική συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης έως τις 26 Ιουνίου.

Η ΚΑΕ Περιστέρι και ο Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου, πιστός στις αξίες της κοινωνικής προσφοράς και της αλληλεγγύης που τον χαρακτηρίζουν από το 1971, ανακοινώνει τη συνέχεια της μεγάλης κοινωνικής δράσης «Αλυσίδα της Προσφοράς». Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Μεγάλης Λαχειοφόρου του Συλλόγου (ΚΑΕ και Ερασιτέχνη), περνάμε άμεσα στο επόμενο, εξίσου σημαντικό βήμα: να κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας απέναντι στην πόλη μας και στους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Η δική μας συνεισφορά: Κάνουμε την αρχή με μια μεγάλη δωρεά ειδών πρώτης ανάγκης

Όπως είχε δεσμευτεί εξ αρχής ο Σύλλογος, ένα σημαντικό μέρος των εσόδων της Λαχειοφόρου επιστρέφει απευθείας στην τοπική κοινωνία. Η ΚΑΕ Περιστέρι και ο Γ.Σ. Περιστερίου προχωρούν άμεσα στην αγορά και διάθεση ενός μεγάλου όγκου βασικών αγαθών, τα οποία θα παραδοθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Περιστερίου («Από Καρδιάς»), ενισχύοντας το έργο του για την ανακούφιση άπορων οικογενειών, ανέργων και ευπαθών ομάδων της πόλης μας.

Με στόχο να πολλαπλασιαστεί αυτή η προσφορά, η ΚΑΕ Περιστέρι και ο Γ.Σ. Περιστερίου απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα στους εκατοντάδες αθλητές των τμημάτων υποδομής (μπάσκετ, πόλο, κολύμβηση), στους γονείς, στα μέλη, στους φιλάθλους, αλλά και σε κάθε κάτοικο του Περιστερίου. Σας καλούμε να γίνετε όλοι κρίκοι σε αυτή την αλυσίδα, συνεισφέροντας στη συγκέντρωση επιπλέον αγαθών μακράς διάρκειας και ειδών προσωπικής υγιεινής.

Με βάση τις τρέχουσες ελλείψεις του Κοινωνικού Παντοπωλείου, συγκεντρώνουμε αποκλειστικά τα παρακάτω είδη (παρακαλούμε όχι φρέσκα προϊόντα ή είδη ψυγείου, και ιδανικά με όσο το δυνατόν πιο μακρινή ημερομηνία λήξης):

Τρόφιμα:

Λάδι (2lt)

Μακαρόνια (Νο6) & λοιπά Ζυμαρικά

Όσπρια (Φασόλια, Ρεβίθια, Φακές)

Ρύζι

Αλεύρι & Ζάχαρη

Αλάτι

Πουρές πατάτας (σε νιφάδες)

Τόνος (κονσέρβα)

Σάλτσα Ντομάτας (κονσέρβα / πελτές)

Δημητριακά, Μπισκότα & Φρυγανιές

Μερέντα & Μαρμελάδα

Χυμοί (μακράς διάρκειας / εκτός ψυγείου)

Κρέμα βρεφική/παιδική (Γιώτη κ.λπ.)

Είδη Υγιεινής:

Οδοντόκρεμες (παιδικές & ενηλίκων)

Βαμβάκι & Μπατονέτες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Η συγκέντρωση των αγαθών έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Σημείο Συγκέντρωσης: Κλειστό Γήπεδο «Ανδρέας Παπανδρέου»

Ημέρες & Ώρες: Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 π.μ. – 08:00 μ.μ.

Ας αποδείξουμε για ακόμα μία φορά τη δυναμική της οικογένειας της ΚΑΕ Περιστέρι, του Γ.Σ. Περιστερίου και την αλληλεγγύη της πόλης μας. Ακόμα και η μικρότερη προσφορά έχει τη δύναμη να κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητα ενός συμπολίτη μας.

«Εσύ στηρίζεις τον Σύλλογο, ο Σύλλογος στηρίζει την Πόλη».