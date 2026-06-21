Ο Γιώργος Τανούλης θα αγωνίζεται στον Άρη για τη σεζόν 2026-27, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να τον ανακοινώνει.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Τανούλη ο οποίος άνηκε στους «ερυθρόλευκους» και είχε δοθεί ως δανεικός πρώτα στο Μαρούσι τη σεζόν 2024-25 κι έπειτα στον Άρη τη σεζόν 2025-26.

Και μια μέρα μετά ο Άρης ανακοίνωσε πως ο Έλληνας ψηλός θα παίζει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης και τη σεζόν 2026-27. Ο Τανούλης είχε σταθεί άτυχος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, αφού στον δεύτερο φιλικό αγώνα, με αντίπαλο την TFT Skopje, υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου.

Αναλυτικά

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Γιώργο Τανούλη για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο Γιώργος Τανούλης είναι γεννηθείς στις 27 Ιουλίου του 2002 και με ύψος 2.10μ. αγωνίζεται στη θέση του σέντερ.

Ο διεθνής άσος ήρθε πέρυσι στον ΑΡΗ με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό, όμως στάθηκε άτυχος, αφού στον δεύτερο φιλικό αγώνα της ομάδας, με αντίπαλο την TFT Skopje, υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου.

Ο Γιώργος Τανούλης υπέγραψε συμβόλαιο με τον ΑΡΗ ως «ελεύθερος» και πλέον βρίσκεται στο τελικό στάδιο αποθεραπείας του.

Ο 24χρονος σέντερ ξεκίνησε την μπασκετική σταδιοδρομία του από τα τμήματα υποδομής του ΑΡΗ . Στη συνέχεια αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ, τον Προμηθέα Πάτρας, τον Ολυμπιακό και το Μαρούσι, πριν ξαναγίνει κάτοικος «Nick Galis Hall».

