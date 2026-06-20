Το Μαρούσι ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντώνη Κόνιαρη επιβεβαιώντας το ρεπορτάς του Gazzetta.

Επίσημη μορφή πήρε η απόκτηση του Αντώνη Κόνιαρη από το Μαρούσι για την οποία σας είχε ενημερώσει το Gazzetta πριν από έναν μήνα, καθώς η ομάδα των βορείων προαστίων ήθελε να ενισχύσει την περιφέρειά της.

Το Μαρούσι ανακοίνωσε τον 29χρονο πόιντ γκαρντ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει τη απόκτηση του Αντώνη Κόνιαρη, για δυο χρόνια. Ο διεθνής Έλληνας γκαρντ αποτελεί μια ποιοτική προσθήκη και παράλληλα δυναμική ενίσχυση του ελληνικού κορμού της ομάδας μας. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ πραγματοποιώντας ουσιαστικές εμφανίσεις τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όπου κατέγραψε κατά μέσο όρο 5,82 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 3,22 ασίστ σε 22 αγώνες, όσο και στο Fiba Europe Cup (μέσο όρο 3.8 πόντους, 1,2 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ σε 17 αγώνες) συμβάλλοντας αποφασιστικά στην πορεία μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.

Το Μαρούσι θα είναι η τέταρτη ομάδα στην οποία θα συνεργαστεί με τον κόουτς Ηλία Παπαθεοδώρου, μετά την Εθνική Νέων του 2017 (χρυσό στο Πανευρωπαϊκό της Κρήτης), τον ΠΑΟΚ και τον Προμηθέα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Αντώνης γεννήθηκε στα Χανιά στις 30 Σεπτεμβρίου 1997. Ξεκίνησε το μπάσκετ από τον Α.Ο Ακτωτηρίου και το 2011, σε ηλικία 14 ετών, εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ.

Με την ομάδα Παίδων του “δικεφάλου του βορρά” κατέκτησε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα το 2014. Είχε προηγηθεί το ντεμπούτο του στην μεγάλη κατηγορία με την Ανδρική ομάδα σε ηλικία 16 ετών και 12 ημερών. Χρησιμοποιήθηκε για 31 δευτερόλεπτα στον αγώνα ΠΑΟΚ – Κολοσσός Ρόδου (88-81) στην πρεμιέρα της σεζόν 2013-14 που έγινε στις 12 Οκτωβρίου 2013

Ακολούθησε η μεταγραφή στον Παναθηναϊκό όπου αγωνίστηκε για δυο σεζόν (2014-16). Επέστρεψε στον ΠΑΟΚ για τρία χρόνια (2016-19). Συνέχισε στον Ολυμπιακό (2019-2021) για να περάσει την σεζόν 2020-21, στον Ιωνικό και την ισπανική Obradoiro. Επόμενοι σταθμοί του ήταν η ΑΕΚ (2021-23), ο Προμηθέας Πάτρας (2023-24), το Λαύριο (2024-25) και ο ΠΑΟΚ (2025-26).

Έχει συμμετοχές με όλες τις Εθνικές ομάδες, έχει αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Νέων Ανδρών το 2017 και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ Παίδων το 2013.

Έχει κατακτήσει δύο Κύπελλα Ελλάδας ως παίκτης του Παναθηναϊκού (2015, 2016), αναδείχθηκε δύο φορές καλύτερος νέος παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος (2017, 2018), ενώ το 2018 ήταν νικητής στο διαγωνισμό σε σουτ τριών πόντων στο All Star Game της Βasket League».