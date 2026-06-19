Το Μαρούσι ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Σίλβιο Ντε Σόουζα για ακόμη μία σεζόν.

Κάτοικος Αμαρουσίου θα παραμείνει για ακόμη μία αγωνιστική χρονιά ο Σίλβιο Ντε Σόουζα! Η ομάδα των Βορείων Προαστίων ήρθε σε συμφωνία με τον Ανγκολέζο σέντερ και θα βοηθήσει τον σύλλογο προς την υλοποίηση των στόχων του και την ερχόμενη σεζόν.

Ο Ντε Σόουζα την χρονιά που ολοκληρώθηκε στη Stoiximan GBL, είχε μ.ο 10.8 πόντου και 5.2 ριμπάουντ ανά αγώνα, σε 12 συμμετοχές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αμαρουσίου:

«H KAE Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σίλβιο Ντε Σόουζα ( 27, 2.05) για μια ακόμη σεζόν. Ο διεθνής Αγκολέζος σέντερ ο οποίος προστέθηκε στην ομάδα μας στις 7 Ιανουαρίου, με την παρουσία του συνέβαλε αποφασιστικά στην επίτευξη του στόχου της παραμονής στην Stoiximan GBL. Η αγωνιστική του επίδοση, ο εξαιρετικός χαρακτήρας του αλλά και η επιθυμία του να παραμείνει στο Μαρούσι, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του προπονητή και της διοίκησης.

Ο Σίλβιο την σεζόν 2025-26 κατέγραψε κατά μέσο όρο 10,83 πόντους και 5,25 ριμπάουντ στους 12 αγώνες που αγωνίστηκε με την κιτρινόμαυρη φανέλα».