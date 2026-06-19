Μαρούσι: «Έδεσε» τον Ντε Σόουζα για τη νέα χρονιά
Κάτοικος Αμαρουσίου θα παραμείνει για ακόμη μία αγωνιστική χρονιά ο Σίλβιο Ντε Σόουζα! Η ομάδα των Βορείων Προαστίων ήρθε σε συμφωνία με τον Ανγκολέζο σέντερ και θα βοηθήσει τον σύλλογο προς την υλοποίηση των στόχων του και την ερχόμενη σεζόν.
Ο Ντε Σόουζα την χρονιά που ολοκληρώθηκε στη Stoiximan GBL, είχε μ.ο 10.8 πόντου και 5.2 ριμπάουντ ανά αγώνα, σε 12 συμμετοχές.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αμαρουσίου:
«H KAE Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σίλβιο Ντε Σόουζα ( 27, 2.05) για μια ακόμη σεζόν. Ο διεθνής Αγκολέζος σέντερ ο οποίος προστέθηκε στην ομάδα μας στις 7 Ιανουαρίου, με την παρουσία του συνέβαλε αποφασιστικά στην επίτευξη του στόχου της παραμονής στην Stoiximan GBL. Η αγωνιστική του επίδοση, ο εξαιρετικός χαρακτήρας του αλλά και η επιθυμία του να παραμείνει στο Μαρούσι, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του προπονητή και της διοίκησης.
Ο Σίλβιο την σεζόν 2025-26 κατέγραψε κατά μέσο όρο 10,83 πόντους και 5,25 ριμπάουντ στους 12 αγώνες που αγωνίστηκε με την κιτρινόμαυρη φανέλα».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.