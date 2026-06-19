Λίντελ: «Ο Σπανούλης και ο Ζήσης μου είπαν ότι θα βγάλουν τον καλύτερο εαυτό μου»

Ο Ι Τζέιλ Λίντελ στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στις προσδοκίες του με την ομάδα του Άρη και αποκάλυψε τι του είπε ο Βασίλης Σπανούλης και ο Νίκος Ζήσης.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Άρη, ο Ι Τζέιλ Λίντελ μίλησε για τις προσδοκίες του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Επίσης αποκάλυψε και τι του είπε ο Βασίλης Σπανούλης, αλλά και ο Νίκος Ζήσης και τόνισε πως θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό. Στο τέλος έστειλε το δικό του μήνυμα στους οπαδούς του Άρη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ι Τζέιλ Λίντελ

«Πρώτα και κύρια, θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό για αυτήν την ευκαιρία. Όλα συμβαίνουν για ένα λόγο. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα αποτελέσω ένα μέρος ενός μεγάλου οργανισμού, ο οποίος έχει μαζί του μερικούς από τους καλύτερους φιλάθλους στον κόσμο. Ήδη αισθάνομαι και λαμβάνω την αγάπη του κόσμου, πριν καν μπω στο αεροπλάνο για την Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά που θα βγω εκτός της πατρίδας μου και δε θα ήθελα να είμαι πουθενά αλλού», αναφέρει.

Σχετικά με το τι γνωρίζει για τον ΑΡΗ και τι του έχουν πει ο κόουτς Βασίλης Σπανούλης και ο General Manager, Νίκος Ζήσης, τονίζει:

«Έχω ακούσει μόνο εκπληκτικά πράγματα για τη Θεσσαλονίκη και τον ΑΡΗ. Αυτή η ομάδα έχει καρδιά και υπερηφάνεια, τα οποία θρέφουν οι άνθρωποί της και οι φίλαθλοί της, οπότε δε θα τους τιμούσα αν δεν έδινα τον καλύτερο εαυτό μου. Ο κόουτς και ο GM μου είπαν ότι θα βγάλουν τον καλύτερο εαυτό μου. Κι εγώ υπόσχομαι να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου.

Ο ΑΡΗΣ είναι το πρώτο εγχείρημά του εκτός ΗΠΑ. Ποιες είναι οι προσδοκίες του;

«Πραγματικά δεν έχω ιδέα τι να περιμένω. Στέκομαι γερά στα πόδια μου και είμαι έτοιμος να δεχτώ οτιδήποτε καλό ή μη φέρει αυτή η εμπειρία που θα ζήσω».

Όσο για το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο:

«Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι οι φίλαθλοι θα εισπράξουν αγάπη από μένα. Τα υπόλοιπα, στο γήπεδο».