Η ΚΑΕ Άρης περιμένει τις νομοθετικές διατάξεις στο ζήτημα παραχώρησης του Αλεξανδρείου διατηρώντας παράλληλα και δεύτερες σκέψεις καθώς η σύμβαση θα έχει opt out.

Είναι πολύ συγκεκριμένες οι προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν τη μετουσίωση αλλά και την κατάληξη των επαφών για την παραχώρηση του Αλεξανδρείου στην ΚΑΕ Άρης για τα επόμενα 49 χρόνια. Βασικότερη όλων είναι η διαμόρφωση του κατάλληλου νομικού πλαισίου και προς το παρόν, δεν έχει ολοκληρωθεί καν η διαδικασία των νομοθετικών διατάξεων οι οποίες θα επιτρέψουν τη συμφωνία που θέλουν οι «κίτρινοι» και η οποία δεν θα τους ζημιώσει οικονομικά και εμπορικά. Κατ’ επέκταση, κανένα ζήτημα Αλεξανδρείου δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε φυσικά… πέρασε πίστες για να φτάσει στο σημείο της επίσημης ανακοίνωσης. Στην πραγματικότητα, τα δεδομένα παραμένουν ως είχαν πριν από περίπου έναν μήνα!

Στον περίπου έναν χρόνο παρουσίας της νέας ιδιοκτησίας της ΚΑΕ Άρης, αν κανείς ανατρέξει στις δηλώσεις των ηγετικών στελεχών της εταιρίας θα διαπιστώσει ότι δεν έχουν παρεκκλίνει στις τοποθετήσεις της. Το περασμένο καλοκαίρι και κατά την παρουσίαση της νέας τάξης πραγμάτων, υπήρξε μια επιδερμική αναφορά στο θέμα του γηπέδου καθώς τα μέλη του νέου δ. σ. επιφυλάχθηκαν να πουν περισσότερα μετά τη συγκέντρωση του συνόλου των δεδομένων. Στις 23 Νοεμβρίου 2025, παράλληλα της ανακοίνωσης ολοκληρωτικής εξόφλησης του συνόλου των χρεών, ήταν η πρώτη φορά που ο Αγαπητός Διακογιάννης έβαλε το ζήτημα σε συγκεκριμένες ράγες λέγοντας μεταξύ άλλων ότι… «χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο σπίτι να μεγαλώσουμε την ομάδα. Ερχόμαστε σε μια συζήτηση με το κράτος, μια συνεργατική δουλειά, να δώσουμε μια δίκαιη λύση. Θέλουμε μια λύση η οποία θα εξυπηρετεί το σχέδιο ανάπτυξη του συλλόγου αλλά και το συμφέρον του Δημοσίου».

Ακολούθησε πολύμηνο διάστημα εντός του οποίου κορυφώθηκαν οι επαφές με το Κράτος, επιπλέον αρμόδιους φορείς καθώς επίσης και με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Μακεδονίας και – στο περιθώριο της παρουσίασης του Βασίλη Σπανούλη – ο Αγαπητός Διακογιάννης είπε μεταξύ άλλων ότι… «το ζήτημα παραχώρησης του γηπέδου είναι σε καλό σημείο. Αυτό το θέμα έχει να περάσει από πολλούς κυβερνητικούς φορείς (Υπουργεία) ή απλά δημόσιους φορείς. Πρέπει όλοι αυτοί να έρθουν σε συμφωνία και χρειάζεται χρόνος. Οι περισσότεροι θεσμοί είναι σύμφωνοι. Δεν δουλεύουμε όμως απλά να πάρουμε το Παλέ αλλά να υπάρχουν λογικές βάσεις και το όλο θέμα να είναι βιώσιμο.

Η ιδιοκτησία κοιτάζει το θέμα του γηπέδου ως εξής: Η ιδιοκτησία σε όλες τις συζητήσεις θέλει να δει και το κοινωνικό αποτύπωμα, όχι μόνο να πάρει απλά το γήπεδο. Είναι σημαντικό να γίνει έτσι, αυτός είναι ο σωστός τρόπος γιατί το θέμα αφορά ολόκληρη την πόλη αν συνυπολογίσουμε και το θέμα της ΔΕΘ».

Οι νομοθετικές διατάξεις που απαιτείται να ολοκληρωθούν για να ακολουθήσει η συζήτηση επί της σύμβασης αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του γηπέδου, το πάρκινγκ αλλά και χώρους οι οποίοι θα μπορούν να αξιοποιηθούν από την ΚΑΕ Άρης η οποία ήδη έχει υπολογίσει επένδυση εκατομμυρίων αλλά με σκοπό να είναι βιώσιμη. Καθώς το σχετικό business plan έχει κατατεθεί, πλέον είναι καθαρά ζήτημα του Κράτους και των φορέων που έχουν λόγο στο Αλεξάνδρειο αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο, ούτως ώστε να τρέξει το σύνολο των νομοθετικών διαδικασιών.

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου όμως αναφέρθηκε και κάτι ακόμη από τον Αγαπητό Διακογιάννη. O CEO της εταιρίας είναι υπέρ του Αλεξανδρείου, είχε πει όμως ότι… «αν λοιπόν σ’ έναν χρόνο δεν προχωρήσει το θέμα έτσι όπως πρέπει, τότε θα κοιτάξουμε τις εναλλακτικές επιλογές». Εδώ βρίσκονται οι δεύτερες σκέψεις του Άρη οι οποίες (επί του παρόντος) δεν έχουν αναπτυχθεί αλλά η… ωρίμανση αυτών θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα των φορέων καθώς η ΚΑΕ βρίσκεται στο «περίμενε» εδώ και κάμποσο καιρό. Σε αυτές τις δεύτερες σκέψεις λειτουργούν ενισχυτικά α) ότι ακόμη και αύξηση της χωρητικότητας του γηπέδου κατά 20% δεν είναι αρκετή για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του κόσμου και β) η προοπτική συμμετοχής στην Euroleague η οποία θα «γεννήσει» την ανάγκη απόκτησης μεγαλύτερου γηπέδου .

Η σύμβαση θα έχει opt out

Ο όρος παραπέμπει σε συμβόλαια επαγγελματιών αθλητών και αφορά τη δυνατότητα εξόδου από τη σύμβαση τουλάχιστον μία εκ των συμβαλλόμενων πλευρών. Στην πραγματικότητα, η ένταξή του στο συμφωνητικό είναι αναγκαία διότι το Αλεξάνδρειο (με τη χωρητικότητα που διαθέτει σήμερα) δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του κόσμου. Φέτος διατέθηκαν 4.191 εισιτήρια διαρκείας και μάλιστα υπάρχει μάζα φιλάθλων οι οποίοι δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν σταθερή θέση και υποχρεωτικά θα επενδύσουν στα εισιτήρια πόρτας. Η ανέγερση νέου γηπέδου είναι ένα σενάριο το οποίο έχει συζητηθεί μεταξύ ιδιοκτησίας και ηγετικών στελεχών αλλά δεν αναλυθεί διεξοδικά. Καθώς δεν έχει απορριφθεί, όταν ο Άρης θα φτάσει στο σημείο υπογραφής σύμβασης με το Κράτος (σ. σ. αφού περάσουν οι νομοθετικές διατάξεις και η συμφωνία είναι στο πλαίσιο που θέλει η «κίτρινη» ΚΑΕ) είναι δεδομένο ότι η συμφωνία θα δίνει τη δυνατότητα στην ΚΑΕ εξόδου από τη σύμβαση (ίσως και) ανά πενταετία.