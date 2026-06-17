Ο Άρης έχει σκοπό να προχωρήσει στην απόκτηση τουλάχιστον επτά ξένων παρά τη διαφαινόμενη διατήρηση του κανονισμού των «έξι» στις εγχώριες διοργανώσεις.

Είναι γνωστό ότι οι ομάδες της GBL Basket League θέλουν την αύξηση του αριθμού των ξένων στο Πρωτάθλημα της επόμενης περιόδου είτε για την ύπαρξη διαθέσιμων επιλογών σε περίπτωση τραυματισμών είτε για να αποφύγουν τη δυσάρεστη διαδικασία του «κοψίματος» παικτών πριν από κάθε αγώνα. Το δε σενάριο προσθήκης ξένου παίκτη, θα βόλευε ιδιαίτερα αυτές που αγωνίζονται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ωστόσο, η στάση της ΕΟΚ σε συνδυασμό με την άρνηση του συνδικαλιστικού οργάνου των παικτών οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν θα αλλάξει ο κανονισμός των έξι ξένων παικτών.

Εστιάζοντας στον Άρη, ανεξαρτήτως της διαφαινόμενης διατήρησης του σχετικού κανονισμού, το πλάνο περιλαμβάνει την ύπαρξη τουλάχιστον επτά ξένων παικτών με ξεκάθαρη σκέψη την αγωνιστική ενδυνάμωση του club ενόψει του Eurocup της επόμενης περιόδου. Ξεκινώντας από την περιφερειακή γραμμή, οι «κίτρινοι» ήδη έχουν συμφωνήσει με τους Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς και Άνταμ Μοκόκα, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο όμως ότι θα επιδιώξουν την προσθήκη κι ενός scoring guard ο οποίος όμως θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στον «άσσο». Παράλληλα, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο απόκτησης κι ενός κλασικού σουτέρ στη θέση «3» με διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τους υπόλοιπους της περιφέρειας. Επί τούτου, μέχρι στιγμής δεν έχει παρθεί οριστική απόφαση και στην πραγματικότητα είναι εξαιρετικά πιθανό να μην γίνει κάτι πριν τα πρώτα φιλικά παιχνίδια.

Μένοντας στους ξένους με τους οποίους υπάρχουν δεδομένες συμφωνίες κι εκτός της ύπαρξης συμβολαίου με τον Αμίν Νούα, για τις θέσεις «3-4» ο Άρης ήδη έχει αποκτήσει τον Ι Τζέι Λίντελ ενώ για τη θέση «5» υπάρχει η συμφωνία με τον Κεμ Μπιρτς ο οποίος αυτή την περίοδο αγωνίζεται στους τελικούς του τουρκικού Πρωταθλήματος με τη Φενέρμπαχτσε. Το πλάνο περιλαμβάνει την απόκτηση ενός ακόμη ψηλού ο οποίος θα έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί και στις δύο θέσεις των ψηλών αλλά και τα χαρακτηριστικά υποστήριξης του ρόλου του.

Γράφοντας δηλαδή στην ίδια γραμμή τα ονόματα των Ντιμιτρίγεβιτς, Μοκόκα, Λίντελ, Μπιρτς, Νούα και υπολογίζοντας τους δύο ακόμη ξένους παίκτες που θα αποκτηθούν, ήδη ο αριθμός των ξένων έχει φτάσει στους «7». Βέβαια, η υπόθεση του Νούα παραμένει ανοιχτή κι ενδεχομένως να παραμείνει στην ίδια κατάσταση έως τις 5 Ιουλίου όπου εκπνέει η προθεσμία καταβολής του buy out από την πλευρά του παίκτη. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως, παρότι ο συγκεκριμένος όρος του συμβολαίου αφορά μόνο ομάδες της Euroleague, πλέον οι «κίτρινοι» είναι πιο «διαλλακτικοί» και είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν ακόμη κι αν πρόκειται για ομάδες του Eurocup ή BCL, υπό την προϋπόθεση καταβολής της ρήτρας.

Η παράμετρος των Ελλήνων

Αναμφίβολα είναι αυτή που θα παίξει καταλυτικό ρόλο στις τελικές αποφάσεις για τον αριθμό των ξένων. Για παράδειγμα, επικρατεί μεν η αίσθηση ότι ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα είναι στο ρόστερ της επόμενης περιόδου, μέχρι στιγμής όμως δεν έχει «κλειδώσει» η παραμονή του καθώς ο διεθνής σέντερ συνεχίζει να δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Είναι επίσης γνωστό ότι οι «κίτρινοι» περιμένουν να δουν τί δεδομένα θα διαμορφωθούν με τους Έλληνες παίκτες σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό (βλέπε Τολιόπουλος) ασχέτως του ότι γνωρίζουν ότι δύσκολα θα προκύψει διαθεσιμότητα. Πλην των νεαρών παικτών, αυτή τη στιγμή συμβόλαιο με τον Άρη έχουν οι Μήτρου Λονγκ, Μποχωρίδης, Πουλιανίτης, Τανούλης ενώ υπάρχει συμφωνία και με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Κρίνοντας από τον τρόπο λειτουργίας του Άρη στην αγορά, ο Βασίλης Σπανούλης θέλει συνολικά ένα ρόστερ 14 παικτών γνωρίζοντας το επίπεδο δυσκολίας στη διαχείριση του απαιτητικού προγράμματος των διαδοχικών αγώνων από τις αρχές του Οκτώβρη έως και τα τέλη του Γενάρη.