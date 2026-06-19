Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Κάιλ Αλεξνάντερ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Παίκτης του ΠΑΟΚ με κάθε επισημότητα είναι ο Κάιλ Αλεξάντερ. Ο Καναδός σέντερ θα παραμείνει κάτοικος Θεσσαλονίκης για τα επόμενα δύο χρόνια.

Την φετινή σεζόν αγωνίστηκε στην Τουρκ Τέλεκομ, όπου σε 21 ματς του Eurocup είχε κατά μέσο όρο 9.9 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 1 τάπα, ενώ σούταρε με 71% στα δίποντα και 76% στις βολές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Ο Κάιλ Αλεξάντερ στον ΠΑΟΚ μέχρι το 2028

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Κάιλ Αλεξάντερ για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο Καναδός σέντερ, που διαθέτει σημαντική εμπειρία από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έρχεται για να προσθέσει ποιότητα, αθλητικότητα και αποτελεσματικότητα στο ρόστερ του ΠΑΟΚ και θα φορέσει την ασπρόμαυρη φανέλα μέχρι το 2028.

Ο Κάιλ Τζον Σόλομον Αλεξάντερ γεννήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 1996 στο Σκάρμπορο του Οντάριο στον Καναδά, έχει ύψος 2,08 μ. και αγωνίζεται στη θέση του σέντερ.

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Τενεσί, όπου αγωνίστηκε από το 2015 έως το 2019, ολοκληρώνοντας την κολεγιακή του καριέρα τη σεζόν 2018-19 με 7,3 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 1,7 κοψίματα ανά αγώνα.

Το 2019 ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από τη G League και τους Σιού Φολς Σκάιφορς, ενώ αγωνίστηκε και στο ΝΒΑ με τους Μαϊάμι Χιτ.

Από το 2020 βρίσκεται στην Ευρώπη και έχει κάνει αισθητή την παρουσία του αγωνιζόμενος αρχικά με τη Φουενλαμπράδα (2020-22) και στη συνέχεια με τη Βαλένθια, τη Χάποελ Τελ Αβίβ και την Τουρκ Τέλεκομ.

Την τελευταία διετία αγωνίστηκε στο EuroCup και στο τουρκικό πρωτάθλημα με την Τουρκ Τέλεκομ και τη σεζόν 2024-25 αναδείχθηκε πρώτος μπλοκέρ του EuroCup, με 2,2 κοψίματα ανά αγώνα, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως ενός από τους πλέον αποτελεσματικούς αμυντικούς ψηλούς της διοργάνωσης.

Ολοκλήρωσε τη σεζόν 2025-26 με 9,7 πόντους, 5,7 ριμπάουντ, 1,1 ασίστ και 1,1 κοψίματα κατά μέσο όρο σε 49 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Αλεξάντερ είναι επίσης διεθνής με την Εθνική ομάδα του Καναδά, με την οποία αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023».